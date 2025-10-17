Polonia respinge extrădarea lui "Volodimir Z." în Germania, acuzat că a detonat conducta Nord Stream 2. Tusk: "Cazul este închis"

"Problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei şi a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit", susţinea Tusk. Foto: Getty Images

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunţat vineri că instanţa poloneză a respins extrădarea lui "Volodimir Z.", un cetăţean ucrainean suspectat de detonarea conductei Nord Stream 2, către Germania. "Pe bună dreptate. Cazul este închis", a scris premierul pe X.

"Instanța poloneză a respins extrădarea către Germania a unui cetățean ucrainean suspectat de explozia conductei North Stream 2 și l-a eliberat din arest. Și pe bună dreptate. Cazul este închis", este mesajul lui Tusk.

Polish court denied extradition to Germany of a Ukrainian national suspected of blowing up North Stream 2 and released him from custody. And rightly so. The case is closed. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 17, 2025

Premierul polonez spunea la începutul lunii că "nu este în interesul" ţării sale ca ucraineanul reţinut pentru sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică să fie extrădat către Germania, considerând că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite.

"Problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei şi a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit", susţinea Tusk.

"Volodimir Z", un cetățean ucrainean suspectat că a detonat gazoductele Nord Stream, în septembrie 2022, a fost arestat în Polonia la sfârşitul lunii septembrie. El a fost prins în Pruszków, lângă Varşovia, şi era căutat în baza unui mandat european de arestare emis de o instanță din Germania.

În august, poliția italiană a arestat un bărbat ucrainean suspectat că ar fi coordonat operaţiunea de sapotaj. Bărbatul, identificat doar ca Serhii K., intenționează să își ducă lupta împotriva extrădării până la cea mai înaltă instanță din Italia, după ce o instanță inferioară a ordonat extrădarea sa în Germania. Pe 15 octombrie, Curtea de Casaţie a anulat decizia de extrădare.