Polonia se pregătește să plafoneze prețul la carburanți. Plafonarea, adoptată în unanimitate în parlament

1 minut de citit Publicat la 17:54 27 Mar 2026 Modificat la 17:55 27 Mar 2026

Ministerul Energiei din Polonia va stabili zilnic un plafon maxim pentru litrul de carburanți la pompă.

Seimul polonez, camera inferioară a parlamentului polonez, a adoptat vineri, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care permite ministrului energiei să stabilească zilnic un preţ maxim al carburanților, cu scopul de a proteja consumatorii de creşterea costurilor provocată de războiul din Iran, informează TVP World.

Legea prevede practic un preț plafonat/litru de carburanți, controlat de guvern.

Astfel, preţul maxim va fi calculat pe baza preţurilor medii cu ridicata, a taxelor şi a unei marje fixe de vânzare cu amănuntul de 0,30 zloţi pe litru.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că guvernul se aşteaptă ca preţurile să scadă brusc în urma aceste decizii.

Polonia se confruntă și ea cu o creștere a prețurilor la combustibili, provocată de războiul declanșat de SUA și Israel în Iran.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, reducerile planificate ale TVA-ului şi accizelor.

Tusk a declarat că Polonia va reduce TVA-ul la combustibili de la 23% la 8% şi va reduce accizele la nivelul minim al UE pentru a uşura presiunea asupra gospodăriilor şi companiilor.

Proiectul de lege adoptat în Seim urmează a fi dezbătut și în Senatul Poloniei, un de este de așteptat, de asemenea, un vot favorabil, din moment ce și această cameră a Parlamentului polonez e controlat de actuala coaliție de guvernare.

În cazul în care va fi votat și în Senat, proiectul va fi trimis preşedintelui Karol Nawrocki pentru a fi promulgat. Este de aşteptat, de asemenea, ca Nawrocki să aprobe proiectul de lege, în ciuda tensiunilor recente între președinte și premierul Tusk.

Guvernul polonez intenționează ca legea privind plafonarea prețurilor la carburanți să intre în vigoare înainte de sărbătorile de Paște (polonezii sărbătoresc Paștele catolic pe 5 aprilie).