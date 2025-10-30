Polonia trimite două MiG-29 după un avion de spionaj rusesc deasupra Mării Baltice, la două zile după un incident similar

1 minut de citit Publicat la 17:44 30 Oct 2025 Modificat la 17:44 30 Oct 2025

Avioane MiG-29 ale Forțelor aeriene poloneze. Foto: Getty Images

Forțele aeriene din Polonia au trimis, joi, două avioane de vânătoare să intercepteze un avion rusesc de spionaj care zbura deasupra Mării Baltice, relatează Kyiv Independent.

Incidentul are loc la două zile după unul similar, care a implicat, de asemenea, un avion de spionaj al Rusiei.

"În cursul dimineții de 30 octombrie, două avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat un avion de recunoaștere rus Iliușin Il-20 în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice", a precizat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze.

Avionul rus, care zbura fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit (transponderul furnizează semnalul de identificare electronică a aeronavei, n.r.), nu a încălcat spațiul aerian polonez și a fost escortat în afara zonei de responsabilitate, a menționat armata poloneză.

Polonezii le-au arătat MiG-urile rușilor de pe Iliușin

Interceptarea de joi urmează unui caz "tras la indigo" din 28 octombrie: atunci, două avioane poloneze MiG-29 au interceptat și escortat avionul rus de spionaj - același model Il-20 - deasupra Mării Baltice.

"În fiecare zi, soldații noștri veghează cu devotament neclintit asupra cerului națiunii", a avertizat armata poloneză pe X.

Atât MiG-29 cât și Il-20 sunt aparate militare din perioada sovietică.

Polonia a dobândit aceste avioane - aflate la un moment dat și în dotarea României - în perioada în care țara era membru al Tratatului de la Varșovia, alianța militară creată de URSS cu statele din blocul comunist, ca și contrapondere la NATO.

Dacă MiG-29 este un avion de vânătoare supersonic, Il-20 este un aparat proiectat pentru supraveghere electronică, încă utilizat de forțele armate ruse.

Țările NATO trimit în mod regulat avioane de vânătoare ca răspuns la activitatea aeriană suspectă a Rusiei în spațiul aerian internațional.

Rusia și-a intensificat provocările în spațiul aerian al NATO

În ultimele luni, aliații europeni au raportat și drone și avioane rusești care au pătruns în spațiul lor aerian.

Polonia a doborât mai multe drone rusești deasupra teritoriului său la începutul lunii septembrie, în timp ce Estonia și Lituania au raportat intrarea pe termen scurt a avioanelor de război rusești în spațiul lor aerian în septembrie și, respectiv, în octombrie.

Incidentele au alimentat tensiunile dintre NATO și Rusia, unele țări aliate solicitând o reacție mai fermă la incursiuni, inclusiv doborârea avioanelor rusești în caz de încălcări ale spațiului aerian.