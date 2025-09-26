Populația Marii Britanii a înregistrat o noua creștere uriașă, a doua din ultimii 75 de ani. Cu cât a contribuit migrația

2 minute de citit Publicat la 17:01 26 Sep 2025 Modificat la 17:01 26 Sep 2025

Populația Marii Britanii a crescut în special pe seama migrației, conform estimărilor oficiale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Populația Regatului Unit a înregistrat a doua cea mai mare creștere anuală din ultimii 75 de ani, alimentată de migrația în creștere, scrie publicația britanică The Independent pe baza estimărilor oficiale.

Numărul persoanelor din țară a crescut cu peste trei sferturi de milion în perioada anuală care s-a încheiat în iunie 2024, potrivit celor comunicate de Biroul Național de Statistică, ONS.

La acest rezultat a contribuit în principal migrația internațională către Marea Britanie, nașterile și decesele având doar un efect mic asupra dinamicii populației.

Conform ONS, la jumătatea anului 2024 trăiau în această țară 69,3 milioane de oameni, cu 755.254 sau 1,1% mai mult decât la jumătatea anului 2023, când populația era de 68,5 milioane.

A doua cea mai mare creștere a populației începând din 1949

Este a doua cea mai mare creștere numerică din 1949, când au început să se colecteze date comparabile.

Un rezultat mai mare a fost înregistrat în intervalul comparabil precedent (de la mijlocul lui 2022 până la mijlocul lui 2023), când au fost înregistrați cu 890.049 mai mulți oameni în Marea Britanie.

The Independent notează însă că migrația netă este în prezent în scădere, numărul persoanelor care vin în Regatul Unit pentru studii și muncă reducându-se de la an la an.

Cifrele din luna mai anul curent arată că diferența dintre numărul persoanelor care intră în Marea Britanie și numărul celor care ies din această țară a însumat 431.000 în perioada anuală încheiată în decembrie 2024.

Este cea mai mică valoare din consemnată din iunie 2021.

Datele ONS vin în contextul în care premierul Keir Starmer introduce cărți de identitate pentru toți lucrătorii din Marea Britanie, în încercarea de a combate munca ilegală.

Nașterile din Marea Britanie, la cel mai scăzut nivel din ultimii 42 de ani

Nașterile anuale în Marea Britanie până la jumătatea lui 2024 au fost cele mai reduse din ultimii cel puțin 42 de ani, iar numărul nașterilor din Țara Galilor și Scoția a fost mai mic decât al deceselor.

Se estimează că 1.235.254 de persoane au imigrat în Marea Britanie într-o perioadă de 12 luni încheiată în iunie 2024, în timp ce 496.536 de persoane au emigrat, ceea ce înseamnă că migrația netă a fost de 738.718.

Migrația netă a reprezentat 98% din creșterea totală a populației, potrivit ONS.

Prim-ministru britanic: Identificarea digitală a lucrătorilor străini este o "oportunitate enormă"

Primul ministru a declarat că noile planuri privind identificarea digitală, anunțate vineri, vor reprezenta o "oportunitate enormă" pentru Regatul Unit și vor îngreuna munca ilegală.

Identificarea digitală va deveni obligatorie, ca mijloc de dovedire a dreptului la muncă, și va fi disponibilă cetățenilor britanici și rezidenților legali până la sfârșitul mandatului actualului parlament.

Angajatorii sunt deja obligați să verifice dreptul la muncă al salariaților prin utilizarea vizelor digitale, introduse pentru cetățenii străini la începutul acestui an.