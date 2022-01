Poză în costum de baie, cerință la angajare. A fost deschisă o investigație a Ministerului Muncii din Italia

Anunțul, care a stârnit indignare, a fost postat pe mai multe site-uri specializate pentru locuri de muncă, de către o companie de pază din Napoli. Acesta prevedea că vor fi luate în considerare doar femeile, nu mai în vârstă de 30 de ani.

De asemenea, candidatele trebuie să vorbească fluent engleza și să aibă propria mașină, ”un caracter însorit și un aspect atractiv”.

”Vă rugăm să trimiteți o fotografie completă într-un costum de baie”, se mai arăta în anunțul pentru jobul al cărui salariu era de 500 de euro pe lună. Această cerință a fost ulterior eliminată și anunțul a fost republicat, dar nu înainte ca o captură de ecran să fie distribuită pe scară largă pe rețelele sociale, scrie The Guardian.

