Premieră în NATO: A fost aleasă prima țară europeană care va produce local rachetele americane ATACMS, lansate de HIMARS

Rachete ATACMS și un sistem Himars. Foto: Profimedia Images

Companiile Lockheed Martin (SUA) și Rheinmetall (Germania) au semnat un acord pentru producția rachetelor balistice ATACMS, cu rază de acțiune de până la 300 de kilometri, și lansate de pe sistemele HIMARS, la una din fabricile Rheinmetalll din nordul Germaniei. Este pentru prima oară când aceste rachete vor fi produse în afara Statelor Unite, informează publicația de specialitate Defense News.

Memordandumul de înțelegere pentru fabricarea acestor rachete a fost semnat cu ocazia Forumului Industriei de Apărare, organizat în cadrul summitului NATO de la Ankara.

Înțelegerea e descrisă de reprezentanții celor două companii de armament drept un prim pas în ceea ce privește crearea unui veritabil „centru de excelență” în Europa, pentru producerea, integrarea și distribuția de rachete ATACMS către țările NATO și aliate.

Locul ales pentru producția acestor rachete este Unterlüß, o fabrică de muniție Rheinmetal, cu vechime de 125 de ani, care s-a dezvoltat rapid în ultimii ani: în 2025, aici s-a deschis o uzină pentru fabricarea de noi tipuri de muniții de artilerie și o altă fabrică de motoare de rachetă urmează a fi deschisă în curând.

Germanii spun că producția de rachete va începe din luna mai 2027. Cererile partenerilor europeni, dar și din partea Ucrainei, sunt estimate la circa 600-800 de rachete ATACMS pe an.

Mai multe tipuri de rachete americane urmează a fi produse în Europa, de către companii europene. Mentenanța acestor sisteme de armament va fi, de asemenea, asigurată, tot în țările europene, conform unor contracte care urmează a fi semnate marți în cadrul Forumului NATO al Industriei de Apărare, informează Politico. Printre țările europene vizate se numără și Estonia sau Polonia. România nu apare în niciun astfel de contract de armament.