Premierul Canadei se întâlnește cu Trump pe tema tarifelor vamale

<1 minut de citit Publicat la 19:21 03 Oct 2025 Modificat la 19:21 03 Oct 2025

Donald Trump și Mark Carney. sursa foto: Getty

Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunţat, vineri, că marţi se va deplasa la Washington pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump pe tema tarifelor vamale, informează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat al guvernului canadian, vizita este calificată drept o „vizită de lucru” menită să abordeze „priorităţile comune în cadrul unei noi relaţii economice şi de securitate” dintre cele două state.

Aceasta va fi a doua vizită a lui Mark Carney la Casa Albă de la alegerea sa în aprilie, într-un context marcat de războiul comercial declanșat de administraţia Trump, care a afectat semnificativ relaţiile bilaterale și economia canadiană.

Canada, al cărei principal partener economic sunt Statele Unite, a înregistrat în al doilea trimestru o scădere a PIB-ului cu circa 1,5%, iar exporturile au suferit o contracție de 27%.

Administrația Trump a impus tarife vamale asupra unor produse provenite din Canada care nu fac parte din ACEUM, acordul de liber schimb ce leagă cele două țări.

Acordul, în vigoare din 2020 și care include și Mexicul, urmează să fie reexaminat în lunile următoare de cele trei state semnatare.

Preşedintele republican a precizat că îşi doreşte renegocierea documentului pentru a garanta condiţii mai avantajoase producătorilor americani.