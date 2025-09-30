Premierul francez este acuzat că a mințit în CV, unde și-a trecut o diplomă pe care nu o are

Sébastien Lecornu este acuzat că a inclus în curriculumul său o diplomă de master în drept public fără a finaliza al doilea an de studii. Sursa foto: Getty Images

Sindicatul francez al funcționarilor publici din sectorul Educației Naționale a depus o plângere împotriva prim-ministrului francez Sébastien Lecornu, acuzându-l că a inclus în curriculumul său o diplomă de master în drept public fără a finaliza al doilea an de studii. Plângerea a fost depusă la Curtea de Justiție a Republicii, a anunțat avocatul sindicatului, Vincent Brengarth.

Ca în multe cazuri care implică personalități publice franceze, și de data aceasta povestea provine dintr-o anchetă a ziarului online Mediapart (același care a dus la condamnarea lui Nicolas Sarkozy), preluat de Corriere della Sera. În urmă cu două săptămâni, ziarul fondat de Edwy Plenel a dezvăluit că premierul Lecornu nu are o diplomă de master (care durează doi ani), în timp ce acest lucru este scris în CV-ul său aflat pe site-ul Ministerului Apărării (este ministru al Apărării din 2018), pe profilul său de LinkedIn și în biografia sa de la o conferință universitară.

Discrepanța este agravată de faptul că denumirea diplomelor s-a schimbat de când Lecornu și-a terminat studiile. El însuși a explicat acest lucru într-un interviu publicat sâmbătă în Le Parisien: „Mi-am validat diploma de drept, prin urmare un Master 1” la Universitatea Panthéon-Assas. La acea vreme, echivalentul unei diplome de drept consta dintr-o licență după trei ani de studii și un master de un an. După reforma din anii 2000, masterul a fost înlocuit cu o formă de învăţământ, care, însă, necesită doi ani de studiu. În esență, în diversele sale prezentări și biografii, Lecornu se referă la un master care necesită acum cinci ani universitari de studiu, în timp ce el a terminat doar patru. „Am perceput această falsă controversă ca pe o formă de dispreț social”, a spus Lecornu în același interviu din Le Parisien.

În plângerea sa, însă, sindicatul susține că premierul a vrut să „insinueze că deține o diplomă de master în drept public” și „a folosit în mod conștient o diplomă pe care nu o deținea”. Cu toate acestea, site-ul guvernului a modificat formularea după începerea controversei, iar acum conține formula mai generică „studii de drept la Universitatea Paris 2 Panthéon Assas”.

Cazul, evidențiat de Mediapart și relansat astăzi în urma plângerii sindicatului, vine într-un moment dificil pentru noul prim-ministru, în vârstă de 39 de ani, numit de Macron pe 9 septembrie, dar, care, 21 de zile mai târziu, încă nu și-a format cabinetul. Lecornu urmează să își anunțe noua listă de miniștri până la sfârșitul acestei săptămâni și va încerca apoi să obțină aprobarea de către Adunarea Națională a proiectului de lege bugetar, care va include inevitabilele reduceri ale cheltuielilor publice. Pentru a avea vreo șansă să reuşească și să evite soarta predecesorilor săi, Barnier și Bayrou, noul prim-ministru trebuie să obțină sprijinul socialiștilor. Cu toate acestea, până acum a refuzat să cedeze în faţa vreuneia dintre cererile lor, în special în ceea ce privește impunerea unui impozit pe avere sau a altor măsuri care necesită un efort extraordinar din partea celor mai bogați cetățeni.

Capacitatea sa de a forma un guvern și, mai ales, de a depăși moțiunea de cenzură deja anunțată de stânga radicală a lui Jean-Luc Mélenchon, este, așadar, pusă sub semnul întrebării, iar controversa privind CV-ul său riscă să-i submineze autoritatea într-un moment politic deja delicat.