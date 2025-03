Premierul Groenlandei convoacă partidele, după declarațiile lui Trump: „Nu trebuie să fim trataţi în continuare cu lipsă de respect”

În cursul primului său mandat (2017-2021), Donald Trump a mai vehiculat ideea de a cumpăra Groenlanda, care a fost întâmpinată cu un refuz din partea autorităţilor daneze şi groenlandeze. Foto: Getty Images

Premierul în exerciţiu al Groenlandei, Mute Egede, a anunţat joi că va convoca liderii de partide „cât mai curând posibil” pentru a respinge împreună afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump care a repetat, joi, că intenționează să anexeze insula arctică, relatează Agerpres. „Ajunge!”, este mesajul pe care l-a transmis pe rețelele sociale prim-ministrul Groenlandei.

„De data aceasta trebuie să insistăm că îl respingem pe Trump. Nu trebuie să fim trataţi în continuare cu lipsă de respect", a afirmat pe Facebook premierul interimar al teritoriului autonom danez.



Egede continuă să guverneze Groenlanda până la formarea unui nou guvern după înfrângerea sa la alegerile parlamentare de marţi în faţa unui partid de centru-dreapta.



„Preşedintele american a vorbit încă o dată despre ideea de a ne anexa. Absolut nu pot accepta acest lucru. Respect rezultatul alegerilor, dar consider că am o obligaţie în calitate de şef interimar al guvernului: de aceea am cerut administraţiei să îi convoace cât mai curând posibil pe liderii de partide”, a scris el pe Facebook.



Întrebat despre dorinţa sa de a anexa vasta insulă arctică la Statele Unite, Donald Trump a estimat joi, în prezenţa secretarului general al NATO, Mark Rutte, că acest lucru „se va întâmpla" în cele din urmă.



În cursul primului său mandat (2017-2021), Donald Trump a mai vehiculat ideea de a cumpăra Groenlanda, care a fost întâmpinată cu un refuz din partea autorităţilor daneze şi groenlandeze.



Revenit la Casa Albă în ianuarie, el insistă de câteva luni că va prelua controlul - fără a exclude folosirea forţei - asupra unui teritoriu considerat important pentru securitatea americană.



Niciunul dintre partidele politice din Groenlanda nu susţine această eventualitate, iar marea majoritate a populaţiei insulei îi este ostilă, potrivit unui sondaj publicat în ianuarie