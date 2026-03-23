Premierul Robert Golob a revendicat, la limită, victoria în alegerile parlamentare din Slovenia, de duminică

Premierul Robert Golob a revendicat, la limită, victoria în alegerile parlamentare din Slovenia. Foto: Getty Images

Premierul sloven Robert Golob a revendicat victoria în alegerile parlamentare de duminică, în care partidul său a obținut aproape aceleași rezultate cu partidul fostului prim-ministru pro-Trump Janez Janša, notează Agerpres.

"Deoarece am primit încrederea poporului, putem acum să ne gândim să mergem mai departe sub un soare liber", a declarat el, adăugând că situația a fost 'cu adevărat tensionată'.

Formațiunea sa Mișcarea pentru Libertate (GS, liberali) a întrunit 28,59% din voturi, ceea ce îi permite să obțină 29 de mandate după numărarea a 99,74% din buletinele de vot. Doar cu un mandat mai mult decât Partidul Democrat Sloven (SDS) al lui Janša care a obținut 28,09%, la acest scrutin cu o prezență la vot ridicată de aproape 69%.

Jansa, denunțând problemele tehnice întâmpinate de site-ul comisiei electorale, și-a anunțat intenția de a 'renumăra fiecare vot în fiecare secție de votare'.

Alte cinci partide sunt în măsură să intre în parlamentul sloven și, în jocul posibilelor alianțe, niciuna dintre părți nu pare capabilă să obțină o majoritate absolută din cele 90 de locuri, cu un bloc de dreapta care ar putea revendica 43 de locuri, contra 40 pentru coaliția de centru-stânga la putere.