Premierul slovac, Robert Fico, este de acord cu reducerea trupelor americane din România: "Dovada că Donald Trump e rațional"

Robert Fico a mai declarat că nu va semna pentru finanţarea Ucrainei. FOTO: Hepta

Premierul slovac Robert Fico a declarat, miercuri, că nu este surprins și nu se simte amenințat de faptul că Pentagonul ar fi decis să reducă trupele americane din România și din alte state din Europa de Est, inclusiv din Slovacia.

''Pentru mine, este confirmarea faptului că preşedintele SUA Donald Trump este raţional. El are dreptate într-o anumită măsură'', a spus Fico, adăugând că liderul de la Casa Albă se comportă pragmatic, potrivit Agerpres.

De asemenea, Robert Fico a mai declarat că nu va semna niciun fel de garanţie pentru finanţarea cheltuielilor militare ale Ucrainei în 2026-2027 şi a promis că Slovacia nu va participa ''nici măcar cu un cent'' la finanţarea cheltuielilor militare ale Kievului.

După o şedinţă a guvernului slovac desfăşurată în localitatea Visnove din regiunea Zilina, Fico a anunţat că doreşte să iniţieze o dezbatere parlamentară pe acest subiect.

Precizările făcute de Ionuț Moșteanu

Declarațiile lusi Robert Fico vin în contextul în care ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a precizat miercuri, într-o conferinţă de presă, că reducerea trupelor americane în flancul estic al NATO ar putea afecta afecta şi Slovacia.

"Este important de subliniat că nu se vorbeşte despre o retragere a forţelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi care deţinea elemente în mai multe state NATO şi în Bulgaria şi în România, în Slovacia, în Ungaria.

Vor rămâne în continuare aproximativ 1.000 de soldaţi americani în România, contribuind la descurajarea oricăror ameninţări, reprezentând o garanţie a angajamentului SUA pentru securitate regională. Capacităţile strategice rămân neschimbate, capacităţile strategice de aici, din România, rămân neschimbate'', a spus Moşteanu.