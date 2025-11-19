Premierul unui stat NATO a cerut Alianţei să întărească apărarea aeriană a ţării sale

Robert Fico a căutat să menţină relaţiile cu Rusia încă de la începutul războiului din Ucraina. FOTO: Getty Images

Slovacia doreşte ca NATO să intensifice apărarea aeriană în ţară, pe flancul său estic, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico după o întâlnire cu liderul alianţei militare nord-atlantice, Mark Rutte, conform Agerpres.

În discuţii la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Robert Fico a apărat, de asemenea, planurile Slovaciei de a decide în mod independent ritmul şi structura cheltuielilor de apărare în anii următori, pe măsură ce majoritatea membrilor NATO cresc investiţiile în apărare.

Slovacia s-a opus politicii Uniunii Europene privind sprijinirea apărării Ucrainei împotriva invaziei Rusiei din 2022, iar Fico a reiterat, în întâlnirea cu Rutte, că guvernul său nu va furniza direct arme letale Kievului, dar va permite contracte comerciale.

"În timpul discuţiei comune, el a cerut, de asemenea, secretarului general să întărească apărarea aeriană a Slovaciei", a declarat biroul guvernului slovac într-un comunicat după întâlnirea de marţi seara, fără a oferi mai multe detalii.

Bratislava a încercat să îşi consolideze capacităţile de apărare aeriană în ultimii ani, inclusiv prin achiziţionarea de sisteme de apărare din Israel şi cumpărarea de noi avioane de luptă F-16.

Slovacia s-a numărat printre statele membre UE de pe flancul estic care au convenit în septembrie asupra necesităţii unui 'zid anti-drone' cu detectare avansată.

Slovacia se opune planului de a folosi activele înghețate ale Rusiei

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a avertizat că se va opune folosirii activelor rusești înghețate pentru a finanța cheltuielile de apărare ucrainene, într-o declarație pentru televiziunea publică de la Bratislava, de sâmbătă, conform Politico.

„Slovacia nu va participa la nicio schemă juridică sau financiară pentru a prelua active înghețate, dacă acele fonduri vor fi folosite pe cheltuielili militare în Ucraina”, a declarat Fico în interviul pentru STVR.

Uniunea Europeană încearcă să obțină acordul statelor membre pentru a folosi veniturile provenite din activele înghețate ale Rusiei la obținerea unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără să confiște direct activele.