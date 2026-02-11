Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, afirmă că a scăpat unei tentative de asasinat

2 minute de citit Publicat la 00:05 11 Feb 2026 Modificat la 00:10 11 Feb 2026

Gustavo Petro: "Am zburat timp de patru ore şi am ajuns unde nu era planificat". FOTO: Hepta

Preşedintele columbian Gustavo Petro a anunțat marţi că a scăpat unei tentative de asasinat în timpul unei călătorii cu elicopterul, transmite Agerpres, care citează AFP.

Gustavo Petro a făcut anunțul în timul unei ședințe de guvern în care a explicat că elicopterul care îl transporta nu a putut ateriza conform planului în departamentul Cordoba, pe coasta caraibiană a Columbiei, deoarece echipa sa de securitate s-a "temut" că "se va deschide focul" asupra aparatului.

"Am zburat timp de patru ore şi am ajuns unde nu era planificat, fugind pentru a evita să fiu ucis", a explicat el.

Preşedintele de stânga, aflat la putere din 2022, afirmă de mai multe luni de zile că reţele armate având legături cu traficul de droguri complotează să îl asasineze.

În acest presupus complot ar fi implicaţi traficanţi de droguri care locuiesc în afara ţării şi gherile locale, precum Ivan Mordisco, cel mai căutat criminal din ţară care conduce principala facţiune dizidentă a fostelor gherile FARC care nu a semnat acordul de pace din 2016.

În Córdoba operează Clan del Golfo, cel mai mare cartel al drogurilor din ţară, care săptămâna trecută a anunţat decizia sa de a suspenda discuţiile de pace în curs din Qatar, angajate în septembrie cu guvernul.

Cartelul a reacţionat astfel la decizia comună a preşedintelui Petro şi a omologului său american, Donald Trump, din timpul primei lor întâlniri la Washington, de a acorda prioritate acţiunilor militare împotriva a trei lideri ai unor organizaţii criminale implicate în traficul de droguri, inclusiv Chiquito Malo, şeful Clan del Golfo.

Gustavo Petro a denunțat și în 2024 o tentativă de asasinat

Gustavo Petro, primul preşedinte de stânga al ţării, a mai denunţat în 2024 o presupusă tentativă de asasinat.

Anunţul său intervine în plină accentuare a violenţei politice cu trei luni înainte de următoarele alegeri prezidenţiale din Columbia. Constituţia interzice preşedintelui în exerciţiu să candideze pentru un al doilea mandat.

Petro a anunţat, de asemenea, răpirea senatoarei indigene Aida Quilcué, marţi, într-o zonă controlată de gherile în sud-vestul Columbiei.

Numeroşi lideri politici şi sociali de stânga au fost asasinaţi în Columbia în trecut, inclusiv candidaţi la preşedinţie, victime ale traficanţilor de droguri, grupărilor paramilitare sau ale armatei.

Gustavo Petro, în vizorul lui Donald Trump

Amintim că Donald Trump a sugerat în cadrul conferinței de presă despre capturarea lui Nicolas Maduro că ar putea urma și alte ținte în America Latină pentru armata SUA, precum Cuba sau Columbia.

Liderul columbian, Gustavo Petro, ar trebui să “își păzească fundul”, a avertizat atunci Donald Trump.

După acțiunea militară a SUA în Venezuela, Petro a acuzat Washingtonul că urmărește războaie pentru „petrol și cărbune”.

După comentariile lui Trump care au amenințat cu acțiuni militare în Columbia, în țară au avut loc demonstrații în numele suveranității și democrației.