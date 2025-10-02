Președintele Coreei de Sud își cere scuze pentru fraudele și abuzurile din programele de adopție internațională

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung. Foto: Hepta

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, și-a cerut scuze public pentru modul în care statul a gestionat adopțiile internaționale, programele care au provocat abuzuri, fraude și suferințe copiilor trimiși în străinătate. Declarația, făcută pe Facebook, a fost publicată la câteva luni după ce Comisia pentru Adevăr și Reconciliere a confirmat responsabilitatea autorităților în aceste cazuri și la scurt timp după ce instanțele au început să recunoască mărturiile dureroase ale copiilor adoptați, potrivit surselor ABC News.

Lee Jae Myung a scris într-un mesaj publicat pe Facebook că își cere scuze „din inimă”. Președintele a adăugat că simte o povară pe inimă când se gândește la anxietatea, durerea și confuzia prin care au trecut acești copii și a cerut autorităților să creeze mecanisme clare pentru a proteja drepturilor copiilor care au fost adoptaţi și că îi sprijină să își găsească părinții biologici.

Scuzele șefului de stat vin într-un context de presiune internațională tot mai mare asupra Coreei de Sud, țară care a permis trimiterea a mii de copii anual în străinătate, mai ales în anii 70 și 80. În acea perioadă, programele de adopție internațională au devenit foarte active, dar deseori au fost necontrolate. Mulți copii au descoperit că documentele lor au fost falsificate pentru a-i prezenta ca orfani abandonați, deși aveau părinţii în viață. Alți copii au fost luați din familiile lor cu forţa, iar acest lucru a lăsat urme adânci în viețile lor.

În martie, Comisia pentru Adevăr și Reconciliere a publicat un raport prin care a arătat cum guvernul a facilitat aceste programe pentru a reduce costurile sociale și pentru a gestiona problema copiilor abandonați, fără a lua în considerare drepturile fundamentale ale copiilor și ale familiilor lor. Raportul a fost realizat după aproape trei ani de investigații, pornite din plângerile a 367 de copii adoptați din Europa, Statele Unite și Australia.

Comisia a confirmat și o anchetă realizată în 2024 de Associated Press, în colaborare cu PBS Frontline. Aceasta a arătat cum guvernele sud-coreene, statele occidentale și agențiile de adopție au colaborat pentru a trimite aproximativ 200.000 de copii peste hotare, în ciuda dovezilor că mulți dintre aceștia au fost adoptaţi prin mijloace dubioase sau abuzive. Ancheta a documentat falsificarea de documente și separarea copiilor de familiile biologice.

Peste ani, cererile pentru responsabilizare au crescut. Adoptații și organizațiile internaționale au solicitat guvernului să adopte măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de abuzuri și să ofere sprijin persoanelor afectate. Ca răspuns, Coreea de Sud a adoptat în iulie Convenția de la Haga privind adopțiile internaționale, un tratat menit să protejeze copiii de abuzuri și să reglementeze procedurile de adopție internațională. Tratatul a intrat în vigoare miercuri şi reprezintă un pas important pentru drepturilor copiilor din Corea de Sud.

Prin această declarație, președintele Lee Jae Myung recunoaște că regretă felul în care au fost făcute adopţile și își asumă responsabilitatea statului oferind persoanelor afectate un cadru pentru discuții și măsuri care să asigure protecția și drepturile celor care au fost abuzaţi şi neîndreptăţiți de statul sud corean.