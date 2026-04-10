Președintele Cubei afirmă că nu va demisiona la presiunea SUA. Rusia asigură Havana de sprijinul ei: „Nu putem trăda, e exclus”

2 minute de citit Publicat la 22:16 10 Apr 2026 Modificat la 22:16 10 Apr 2026

„Suntem un stat liber și suveran”, a spus Miguel Díaz-Canel. Foto: Profimedia Images

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a declarat că nu va demisiona la presiunea SUA, în primul său interviu televizat acordat unui post american. „Revoluționarii” nu renunță și nu demisionează, a spus liderul comunist. În paralel, adjunctul ministrului rus de Externe a călătorit la Havana unde a asigurat țara aliată de sprijinul Moscovei. „Nu putem trăda Cuba. Este exclus”, a declarat Serghei Riabkov, potrivit The Guardian.

Díaz-Canel a declarat pentru NBC News, joi, că nu va ceda presiunilor Statelor Unite pentru demisia sa, deoarece Cuba este un stat suveran care are dreptul la autodeterminare.

„Suntem un stat liber și suveran. Avem autodeterminare și independență și nu suntem supuși planurilor Statelor Unite. Guvernul SUA, care a implementat această politică ostilă împotriva Cubei, nu are autoritatea morală să ceară nimic Cubei.

Conceptul ca revoluționarii să renunțe și să demisioneze nu face parte din vocabularul nostru”, a spus liderul în vârstă de 65 de ani.

Washingtonul a dus o campanie de presiune împotriva Cubei, condusă de comuniști, impunând practic o blocadă petrolieră asupra insulei, prin amenințarea cu tarife pentru orice țară care încearcă să vândă petrol Cubei.

O criză energetică a paralizat Cuba din ianuarie, când principala sa sursă de aprovizionare din Venezuela a fost întreruptă după ce SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro.

Rusia asigură Cuba de sprijinul său: „Nu putem trăda”

Donald Trump a sugerat deschis ideea de a „prelua” Cuba, iar administrația sa îi consideră pe liderii de la Havana o amenințare la adresa securității naționale a SUA.

Pe fondul tensiunilor dintre Washington și Havana, adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a vizitat Cuba joi, unde a avut discuții cu Díaz-Canel.

Citat de agențiile de presă ruse, Riabkov a spus că Moscova nu are nicio intenție de a renunța la interesele sale în emisfera vestică, indiferent de poziția SUA.

El a adăugat că ajutorul Rusiei pentru Cuba va depăși transportul mare de petrol trimis luna trecută pe insulă.

„Sunt sigur că evenimentele din ultimele săptămâni în relațiile noastre ne vor determina să mergem mai departe pentru a găsi soluții la cele mai dificile probleme… generate de blocada ilegală și absolut inacceptabilă a insulei de către SUA.

Nu putem trăda Cuba. Este exclus. Nu o putem lăsa singură.

Este prea devreme să spunem care vor fi următorii pași, dar este clar că nu ne vom limita livrările la încărcătura transportată de petrolierul Anatoly Kolodkin. Rusia nu are planuri să părăsească emisfera vestică, indiferent de ce ar spune Washingtonul”, a declarat Riabkov.

Donald Trump: „Cuba e terminată”

La sfârșitul lunii martie, petrolierul Anatoly Kolodkin, transportând 730.000 de barili de țiței, a ajuns în Cuba, marcând prima livrare de petrol în trei luni.

Deși a amenințat cu tarife, la începutul lunii ianuarie, țările care vând sau furnizează petrol Cubei, administrația Trump a permis petrolierului să ajungă la destinație.

„Cuba e terminată”, a spus Trump la acel moment. „Are un regim prost. Are o conducere foarte slabă și coruptă, iar faptul că primește sau nu un transport de petrol nu va conta.”

Cuba produce doar 40% din combustibilul pe care îl consumă și a încetat să mai primească livrări esențiale de petrol din Venezuela după acțiunile SUA de la începutul lunii ianuarie.