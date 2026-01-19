Antena 3 CNN Externe Preşedintele Iranului avertizează SUA că atacarea liderului suprem, Ali Khamenei, ar însemna „un război total”

presedinte iran masud pezeshkian lider suprem ayatollahul ali khamenei
Preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, și liderul suprem al ţării, Ayatollahul Ali Khamenei. Sursa foto: Hepta

Preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, a avertizat că orice agresiune împotriva liderului suprem al ţării, Ayatollahul Ali Khamenei, ar echivala cu „un război total”, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că „este momentul să căutăm o nouă conducere” la Teheran, informează luni EFE, potrivit Agerpres.

„Orice agresiune împotriva liderului suprem al ţării noastre echivalează cu un război total împotriva poporului iranian”, a scris Masud Pezeshkian pe reţeaua socială X duminică seara.

Preşedintele iranian a pus, de asemenea, pe seama SUA şi a aliaţilor săi dificultăţile economice cu care se confruntă populaţia din Iran din cauza unei „duşmănii istorice şi a sancţiunilor inumane” ca răspuns la afirmaţiile de sâmbătă ale liderului de la Casa Albă, potrivit cărora 37 de ani de conducere a lui Khamenei au dus Iranul la „distrugere totală”.

Preşedintele american a afirmat într-un interviu pentru Politico că „este momentul să căutăm o nouă conducere în Iran” şi l-a acuzat pe liderului suprem al ţării, Ali Khamenei, de „utilizarea violenţei la niveluri nemaivăzute”, cu moartea a „mii de persoane pentru a menţine controlul”.

Donald Trump ameninţase deja că va interveni militar dacă autorităţile iraniene vor reprima violent protestele antiguvernamentale începute pe 28 decembrie din cauza deteriorării situaţiei economice, manifestaţii care s-au extins rapid în întreaga ţară cu lozinci în care se cerea sfârşitul Republicii Islamice. Aceste proteste au atins punctul culminant pe 8 şi 9 ianuarie.

Potrivit ONG-ului de opoziţie Iran Human Rights, cu sediul la Oslo, represiunea a cauzat peste 3.400 de morţi.

Liderul suprem al Iranului a recunoscut sâmbătă moartea „câtorva mii” de persoane în timpul manifestaţiilor, dar l-a acuzat pe Donald Trump pentru cele întâmplate, considerând că SUA au instigat şi încurajat tulburările cu scopul de a destabiliza ţara.

Autorităţile iraniene susţin că elemente înarmate, pe care le-au calificat drept terorişti care au legătură cu SUA şi Israelul, s-au infiltrat în rândul manifestanţilor şi sunt responsabile de decese.

