Președintele Nawrocki respinge prin veto o reformă a magistraturii promovată de guvernul Tusk

1 minut de citit Publicat la 14:00 20 Feb 2026 Modificat la 14:03 20 Feb 2026

Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei. Sursa foto: Hepta

Preşedintele polonez Karol Nawrocki (dreapta) s-a opus vineri prin veto unei legi vizând restabilirea independenţei Consiliului naţional al magistraturii (KRS) şi promovată de guvernul proeuropean al premierului Donald Tusk, transmite dpa, conform Agerpres.

Într-un mesaj video difuzat joi pe X, Karol Nawrocki a declarat că legea este neconstituţională, divizează puterea judecătorească şi lasă administrarea justiţiei "pe mâna unui grup de interese politice". KRS este un organism responsabil cu numirea judecătorilor în posturile vacante.

Karol Nawrocki, politician susţinut de partidul conservator de dreapta Lege şi Justiţie (PiS), care a guvernat Polonia între 2015-2023, a introdus în 2018 o reformă ce prevedea numirea a 15 din cei 23 de membri ai Consiliului de către parlament.

Ustawy zawetowane przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/9kZt8DFIPA — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) February 19, 2026

Anterior, majoritatea membrilor erau aleşi de către judecători.

Măsura respectivă şi alte reforme judiciare au adus Polonia în conflict cu Comisia Europeană.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), sesizată printr-o plângere, a criticat Consiliul ca fiind un organism "ce a fost substanţial reconfigurat de executivul şi legislativul poloneze" şi a declarat că există îndoieli justificate cu privire la independenţa acestuia.

Odată cu vetoul lui Nawrocki, un proiect central al guvernului Tusk este în pericol să eşueze. Donald Tusk, ajuns la guvernare la sfârşitul lui 2023, le promisese alegătorilor, în campanie, şi Uniunii Europene că va anula reformele judiciare ale PiS.

În Polonia, vetoul preşedintelui nu poate fi răsturnat decât printr-o majoritate de peste 60% de voturi în parlament. Or, alianţa de centru-stânga a lui Donald Tusk nu dispune de această majoritate.