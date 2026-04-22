Președintele Taiwanului n-a mai ajuns la singurul aliat din Africa după ce trei țări i-au blocat survolul. El acuză China de presiuni

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, și-a anulat vizita oficială în Eswatini, în sudul Africii, și a acuzat Beijingul de presiuni. FOTO: Getty Images

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, și-a anulat vizita oficială în Eswatini, în sudul Africii, după ce a acuzat Beijingul că a făcut presiuni asupra altor state ca să nu permită avionului său să treacă prin spațiul lor aerian, scrie BBC.

Un oficial taiwanez a spus că Seychelles, Mauritius și Madagascar au retras autorizațiile de survol după „presiuni intense” și constrângeri economice venite din partea Chinei. Beijingul a respins acuzațiile, dar a lăudat cele trei state din Oceanul Indian, spunând că le apreciază foarte mult.

Este prima dată când se știe public că un lider al Taiwanului a fost nevoit să-și anuleze o vizită externă după retragerea permiselor de zbor.

Eswatini, fostul Swaziland, este singurul aliat diplomatic al Taiwanului în Africa. Țara este una dintre cele doar 12 state din lume care mai recunosc Taiwanul, majoritatea fiind mici țări din America Latină sau din Pacific.

China susține principiul „o singură Chină”, potrivit căruia Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului său, chiar dacă mulți locuitori ai insulei se văd ca aparținând unui stat suveran. Beijingul consideră Taiwanul o provincie care, în cele din urmă, trebuie să revină sub control chinez și nu a exclus folosirea forței pentru a obține acest lucru.

Autoritățile chineze și-au exprimat în repetate rânduri ostilitatea față de Lai, pe care l-au descris ca pe un „provocator” și un „distrugător al păcii în Strâmtoarea Taiwan”.

Într-un mesaj publicat pe X, Lai a criticat „acțiunile coercitive” ale Chinei și a spus că acestea „arată riscurile pe care regimurile autoritare le reprezintă pentru ordinea internațională”. „Nicio amenințare și nicio formă de constrângere nu vor slăbi hotărârea Taiwanului de a rămâne conectat cu lumea”, a afirmat el.

Guvernul din Eswatini a transmis că regretă faptul că Lai nu a mai putut ajunge, dar a subliniat că acest lucru nu va schimba relația bilaterală de lungă durată dintre cele două state, potrivit relatărilor din presă.

Lai trebuia să participe la ceremonia care marca 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Mswati al III-lea.

La o conferință de presă susținută miercuri, un purtător de cuvânt al Biroului pentru Afacerile Taiwanului din cadrul Consiliului de Stat al Chinei a spus că Beijingul apreciază poziția țărilor care respectă principiul „unei singure Chine”.

Potrivit Reuters, Seychelles și Madagascar au explicat că au luat această decizie pentru că nu recunosc Taiwanul. În Statele Unite, unele voci au criticat cele trei țări. Majoritatea republicană din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților a scris pe X că acestea „au stat împotriva acestei constrângeri evidente exercitate asupra Taiwanului”. Și senatorul american Ted Cruz a criticat Mauritius, spunând că această țară pare „hotărâtă să se alinieze Partidului Comunist Chinez”.