”Prima Doamnă ar fi căzut dacă nu era într-o formă grozavă. Amândoi suntem”. ONU explică de ce Trump a rămas blocat pe scara rulantă

Scara rulantă folosită de Donald Trump s-a oprit brusc din cauza unui mecanism de siguranță care ar fi putut fi declanșat de cameramanul său, susține ONU: FOTO: Captură video X

Scara rulantă folosită de Donald Trump s-a oprit brusc din cauza unui mecanism de siguranță care ar fi putut fi declanșat de cameramanul său, a anunțat Organizația Națiunilor Unite, după criticile președintelui american, scrie BBC.

Cameramanul mergea cu spatele pe scară, pentru a surprinde sosirea lui Trump împreună cu Prima Doamnă Melania Trump, și „ar fi putut activa accidental funcția de siguranță” la capătul superior al scării, a precizat un purtător de cuvânt al ONU.

Here’s when the UN escalator stopped working the second Trump & Melania got to it



(The teleprompter stopped right when he started his speech also) pic.twitter.com/fxmDetY3Yb — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 23, 2025

Trump a făcut o glumă pe seama incidentului în discursul său de marți, ținut în sediul ONU, spunând: „Dacă Prima Doamnă nu ar fi fost într-o formă grozavă, ar fi căzut. Dar este într-o formă grozavă, amândoi suntem într-o formă grozavă, amândoi am rămas în picioare”.

Casa Albă și-a exprimat inițial îngrijorarea că cineva ar fi oprit intenționat scara rulantă exact în momentul în care cuplul prezidențial pășea pe ea. „Dacă cineva de la ONU a oprit intenționat scara rulantă când președintele și Prima Doamnă urcau, acea persoană trebuie concediată și anchetată imediat”, a scris purtătoarea de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, pe platforma X.

Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, António Guterres, a explicat că cameramanul a ajuns în partea superioară a scării chiar în momentul în care președintele și soția sa urcau la baza acesteia. „În acel moment (09:50 dimineața), scara rulantă s-a oprit”, a spus Dujarric.

O verificare a unității centrale de procesare a mașinăriei a arătat că scara rulantă s-a oprit după ce un mecanism de siguranță integrat, aflat la treapta de capăt, a fost declanșat, a adăugat el. Casa Albă nu a comentat încă concluziile prezentate de ONU.

După acest incident, Trump a reclamat și alte probleme tehnice la începutul discursului său în fața Adunării Generale a ONU. El a menționat că teleprompterul nu funcționa, însă dispozitivul a fost repornit spre finalul intervenției. „Pot spune doar că cine operează teleprompterul este într-un mare necaz”, a glumit liderul american.

Un oficial ONU a declarat ulterior pentru BBC că teleprompterul era, de fapt, controlat de echipa Casei Albe, care a folosit laptopuri proprii conectate la sistemul ONU. Oficialul a precizat că această practică este obișnuită, pentru că echipa prezidențială știe viteza potrivită la care să ruleze textul pentru Trump.