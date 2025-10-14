Primul mesaj al președintelui din Madagascar după ce a fost scos din țară de francezi cu un avion militar: „Plănuiau să mă asasineze”

Președintele Madagascarului s-a ascuns, după ce acuză politicienii și armata că au plănuit să-l asasineze. Foto: Hepta

Președintele Andry Rajoelina a fugit din Madagascar și a spus că se află într-un loc sigur după ce a afirmat că militari și politicieni au plănuit să-l asasineze. Liderul de 51 de ani a transmis un mesaj live pe Facebook și a avertizat că țara se află în fața unei tentative de lovitură de stat, relatează BBC.

„Un grup de militari și politicieni au plănuit să mă asasineze. Am fost nevoit să mă retrag pentru a-mi proteja viața”, a spus liderul statului, fără să spună unde se află. Surse internaționale au relatat că liderul ar fi părăsit țara cu ajutorul unui avion militar francez.

Tinerii din mișcarea Gen Z Madagascar protestează împotriva președintelui Andry Rajoelina. Ei sunt ne mulțumiți de corupția guvernamentală, lipsa locurilor de muncă și întreruperile dese de apă și curent, care le afectează viața de zi cu zi.

Unitatea militară CAPSAT, cea care l-a adus pe Andry Rajoelina la putere în 2009, a anunțat că preia controlul asupra armatei. Generalul Demosthene Pikulas, susținut de CAPSAT, s-a autoproclamat șef al Statului Major și a declarat că forțele de securitate colaborează pentru menținerea ordinii.

Situația din capitală, Antananarivo, este tensionată. Protestatarii controlează mai multe artere, iar militarii loiali președintelui s-au retras din zonele-cheie. Opoziția politică afirmă că Madagascar este condusă „de facto” de armată.

Partidul de opoziție TIM a anunțat inițierea procedurii de destituire a lui Rajoelina pentru „abandonarea funcției”. Mai mulți membri ai cercului său de putere, inclusiv fostul premier Richard Ravalomanana, au fugit în Mauritius. Cel puțin 22 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite în confruntări, potrivit ONU. Martorii acuză forțele de ordine că au tras cu muniție reală. Guvernul neagă acuzațiile.

Deși Madagascar dispune de resurse naturale importante, peste 75% din populație trăiește sub pragul sărăciei, conform Băncii Mondiale. Criza actuală reflectă nemulțumirea acumulată în ultimii ani din cauza corupției și a crizei economice. Andy Rajoelina a preluat puterea în 2009, în urma unei revolte care l-a îndepărtat pe președintele Marc Ravalomanana. A fost cel mai tânăr lider al Africii la acea vreme. În 2018, a revenit la conducerea țării, dar popularitatea lui s-a prăbușit.

Madagascar se află acum în cel mai grav impas politic din ultimii 15 ani. Armata controlează capitala, iar președintele a dispărut din spațiul public. Comunitatea internațională un dialog cu liderul statului, însă semnele arată o ruptură totală între putere și societate.