Protest uriaș la granițele Schengen. Șoferii de TIR din Serbia și Bosnia vor bloca toate frontierele: ”Importul și exportul se opresc”

Șoferii de camioane din Serbia și Bosnia au anunțat că vor bloca în 26 ianuarie toate punctele de trecere a frontierei pentru transportul de marfă către țările din spațiul Schengen. FOTO: Getty Images

Șoferii de camioane din Serbia și Bosnia au anunțat că vor bloca în 26 ianuarie toate punctele de trecere a frontierei pentru transportul de marfă către țările din spațiul Schengen, din cauza nemulțumirilor legate de sistemul EES de înregistrare a intrărilor și a ieșirilor.

Măsurile vin după ce Bruxelles-ul nu a luat în considerare solicitările și sugestiile transportatorilor privind simplificarea procedurilor la granițe, scrie publicația insajder.net.

Președintele Asociației pentru Transport Internațional din Serbia, Nedo Mandic, a explicat pentru Euronews Serbia că protestele nu vizează punctele de trecere pentru pasageri, ci exclusiv terminalele de marfă, unde camioanele vor fi parcate astfel încât, în niciun moment, să nu fie posibilă intrarea sau ieșirea cu mărfuri.

„Practic, importul și exportul se vor opri, iar lanțurile de aprovizionare fără transportatorii noștri nu vor funcționa”, a subliniat Mandic.

Potrivit acestuia, în ultimii doi ani, au fost încercări ca problema transportatorilor să fie rezolvată diplomatic, prin Comisia Europeană și autoritățile din Serbia și Bosnia, dar nu s-a ajuns la o soluție concretă.

„În tot acest timp nu s-a întâmplat nimic. Am dar un termen de o lună și jumătate pentru ca problema să fie rezolvată, dar fără rezultat. De aceea am decis să recurgem la măsuri de protest mai drastice”, a declarat Mandic.

Șoferii sunt nemulțumiți de intrarea în vigoare a noului sistem de evidență a intrărilor și ieșirilor, prin care poate fi monitorizată strict durata șederii în zona Schengen. Conform regulilor Schengen, cetățenii statelor care nu sunt membre ale UE pot sta în zonă cel mult 90 de zile în decurs de 180 de zile.

Transportatorii susțin că această regulă este adaptată vizitelor turistice, însă nu ține cont de specificul muncii șoferilor profesioniști, care transportă marfă traversând mai multe țări ale UE. O astfel de soluție, avertizau ei anterior, ar putea afecta grav funcționarea transportului rutier internațional de marfă.