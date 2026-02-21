Protest violent al opoziției, la Tirana: Cel puțin 18 persoane au fost arestate în urma confruntărilor cu poliţiştii

Primele incidentele au avut loc în fața biroului premierului Albaniei, Edi Rama. Sursa foto: Profimedia Images

Un total de cel puțin 18 persoane au fost arestate după tulburările de vineri din centrul Tiranei, unde un protest al opoziției a degenerat în confruntări cu forțele de securitate, a informat sâmbătă poliția albaneză, informează EFE, potrivit Agerpres.

În afara celor arestați, au fost deschise anchete penale împotriva altor 28 de persoane, după ce unii manifestanți au aruncat materiale pirotehnice, cocktailuri Molotov, obiecte contondente și s-au opus agenților de poliție.

Poliția a anunțat că în cadrul operațiunii a confiscat 25 de cocktailuri Molotov neexplodate, precum și alte obiecte ilegale.

Incidentele au avut loc mai întâi în fața biroului prim-ministrului și, mai târziu, în apropierea clădirii Parlamentului, unde poliția a instituit un cordon de securitate și a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Mobilizarea, la care au participat câteva mii de persoane, a fost convocată de Partidul Democrat (PD) conservator condus de fostul prim-ministru Sali Berisha, care a atacat guvernul socialist al premierului Edi Rama și l-a acuzat de corupție.

După discursul acestuia, un grup restrâns de câteva zeci de protestatari au aruncat artificii și cocktailuri Molotov către polițiști.

Opoziția susține că protestează împotriva corupției guvernului și a ingerinței sale politice în justiție, acuzații pe care executivul condus de premierul Rama le neagă, acuzând opoziția că polarizează și tensionează societatea.

"A da foc instituțiilor nu este politică, ci vandalism. A ataca poliția de stat nu este curaj, ci o infracțiune", a declarat sâmbătă ministrul de Interne, Albana Kociu.