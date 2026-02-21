Scandal USR-PSD. Radu Miruță: "Oamenii fug mâncând pământul din Gorjul condus de PSD". PSD: "I-a chemat pe primari să nu-și audă ecoul"

Radu Miruță a publicat un mesaj în care șeful PSD Gorj, Mihai Weber (foto, dreapta) îi îndemna pe primarii partidului să nu meargă la întâlnirea cu ministrul USR. Foto: Hepta

Un nou scandal a izbucnit sâmbătă între vicepremierul Radu Miruţă (USR), care este și ministru al Apărării, şi PSD Gorj.

Adversitatea celor două formațiuni din coaliția de guvernare este binecunoscută.

După ce i-a chemat pe primarii din județ la discuții, Miruță acuză că PSD că le-a cerut edililor din partid să nu se ducă la întâlnirea cu ministrul USR.

Ministrul a detaliat acuzațiile într-o postare pe Facebook.

"Ca ministru, ca vicepremier, am observat că județele care merg mai bine sunt cele în care toți politicienii fac front comun pentru câte o problemă locală, indiferent de partid. Aceasta este și soluția.

La Gorj, însă, am văzut inversul: de la Legea 197, pentru care unii s-au împotrivit doar pentru că nu era „a lor”, la legea pensiilor, prin care le-au fost luate celor cu grupe de muncă drepturi câștigate prin Legea 197 - tot pentru că nu era „a lor” - , la statul în frig la Motru, la situația de la CE Oltenia, la drumurile expres, sau la spitale.

Radu Miruță: Atât de bine este condus Gorjul de partidul care spune că le-a rezolvat pe toate, încât de aici se pleacă mâncând pământul

Atât de bine sunt comunicate „toate problemele județului”, încât din județul acesta se pleacă mâncându-se pământul. Și, ce să vezi, este condus de același partid care dă asigurări că toate problemele sunt rezolvate. Așa cred unii că își conservă puterea. Dar puterea obținută cu forța, fără rezultate, este o fundătură.

Sunt primari din Gorj, de mai toate culorile politice, care, pe bună dreptate, mă mai sună pentru probleme punctuale: câte un dosar de autorizare cu termen depășit prin diverse ministere, câte o clarificare pentru proiecte de finanțare, câte o audiență la ministere pentru chestiuni locale. De multe ori am rezolvat, fără tam-tam, doar pentru oameni. Alte ori am explicat că nu este legal, sau de ce nu pot.

Ca vicepremier, consider că este de datoria mea să preiau o parte din aceste probleme ale localităților și să deschid câte o ușă, să deblochez câte o barieră, adesea doar birocratică. Alături de alti colegi din guvern, din coalitie, indiferent de partid.

Radu Miruță, către primarii din Gorj, inclusiv PSD: Ne vedem mâine!

Dragi primari, lumea judecă politicienii după capacitatea lor de a rezolva problemele comunităților, mai mult decât după culoarea politică. Este datoria fiecărui politician să facă tot ce ține de el pentru asta.

Da, se poate și fără ambiție politică oarbă; se poate și cu bun-simț, cu deschidere, cu cuvânt și cu respect. Pentru oameni, nu pentru lideri de partid. Gorjul are nevoie de unitate, nu de ambiții. Provocați-i pe lideri sa concureze cine are proiecte mai bune, nu cine vrea sa blocheze orice doar pentru că el nu are inițiativă.

Câțiva dintre dumneavoastră ați confirmat deja. Ne vedem mâine, conform detaliilor transmise fiecărei primării. Fără discuții politice, doar pentru a pune pe masă problemele oamenilor și a face front comun pentru ele", a scris Miruță pe Facebook.

La textul de mai sus, el a atașat o captură foto cu un mesaj transmis de liderul PSD Gorj, Mihai Weber, pe un grup de al primarilor din județ.

"Dragi colegi, având în vedere invitația făcută de vicepremierul USR, Radu Miruță, în urma discuțiilor avute cu președintele PSD, Sorin Grindeanu și președintele CJ Gorj, Cosmin Popescu, recomandarea este să nu participați, întrucât nu se întrevăd oportunități, iar PSD are vicepremier în Guvernul României, căruia i s-au comunicat toate problemele județului", se spune în mesajul surprins în captura de ecran.

În replică la cele afirmate de ministrul USR, PSD Gorj îl acuză pe Miruță de demagogie.

PSD Gorj: "Miruță i-a chemat pe primari ca să nu-și audă ecoul în sala goală"

"Disperarea şi dezinformarea nu ţin locul proiectelor, nici atunci când este vorba despre un ministru. Radu Miruţă a avut suficient timp la dispoziţie să se afirme şi să demonstreze că are cele mai bune intenţii pentru judeţul Gorj.

Dar nu a făcut asta, iar rezultatele obţinute de USR Gorj la alegerile din 2024 vorbesc de la sine: 0 (ZERO) primari, 0 (ZERO) consilieri judeţeni şi municipali şi un singur mandat de parlamentar, al domniei sale.

De aici, poate, şi dorinţa acestuia de a chema reprezentanţii altor partide la întâlnirile pe care le organizează, pentru că nu-i place să-şi audă ecoul în sălile cu membrii USR. Pentru dumnealui, campania electorală a început mult prea devreme şi se foloseşte de poziţia politică pe care o ocupă în Guvern pentru a se promova (...)

PSD Gorj: Miruță nu a mișcat un deget pentru CE Oltenia când a avut ocazia

Atunci cand a avut ocazia, acesta nu a mişcat un deget pentru a susţine Complexul Energetic Oltenia, ba mai mult, USR a elaborat planul de restructurare al companiei atunci când s-au aflat la guvernare şi s-a opus inclusiv proiectului de finalizare a hidrocentralelor din România, aflate într-un stadiu avansat de execuţie (...)

Partidul Social Democrat nu face politică prin invitaţii de faţadă pe Facebook, ci prin rezultate concrete. Avem propriul vicepremier căruia i-au fost deja comunicate punctual toate problemele stringente ale Gorjului. Colaborarea noastră este una instituţională şi eficientă, nu un exerciţiu de imagine pentru un ministru rămas fără argumente.

Dacă îşi dorea o colaborare reală cu toţi factorii de decizie din Gorj, domnul Radu Miruţă trebuia, aşa cum ar fi fost normal, să discute cu liderii celorlalte partide politice, care au şi mai mulţi reprezentanţi în Parlamentul României, şi infrastructura de partid în spate şi, poate, mai multă experienţă ca dumnealui.

Echipa PSD Gorj, prin domnii preşedinţi, Preşedintele Consiliului Judeţean, parlamentari şi primari, a fost singura care s-a luptat constant pentru stabilitatea judeţului. În timp ce alţii fac postări, noi deblocăm proiecte şi ne asigurăm că Gorjul rămâne o prioritate pe agenda Guvernului, protejând locurile de muncă şi viitorul energetic al României”, se menţionează într-un comunicat al PSD Gorj, difuzat sâmbătă.