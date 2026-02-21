Kelemen Hunor, despre tensiunile dintre PSD şi USR: Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi

Kelemen Hunor, liderul UDMR, la conferinţa de presă din 23 iunie 2025, după semnarea protocolului de constituire a Coaliţiei de guvernare. Foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Prima TV că discuțiile din interiorul Coaliției de guvernare sunt mult mai temperate decât lasă să se înțeleagă declarațiile publice din mass-media sau de pe rețelele sociale ale unor membri ai partidelor aflate la putere. În ceea ce privește relația dintre PSD și USR, liderul UDMR afirmă că cele două formațiuni "se suportă mult mai bine" decât ar crede opinia publică.

Politicianul a fost întrebat în timpul discuţiilor şi cum ar vota în cazul organizării unui referendum privind unirea României cu Republica Moldova. El consideră că că Republica Moldova nu este dispusă să renunţe la statalitate ca să devină "două judeţe la periferia României".

La întrebarea: "PSD şi USR se suportă în şedinţele de coaliţie?", primită în cadrul emisiunii Insider Politic, de la Prima TV, Kelemen Hunor a răspuns astfel: "Mult mai bine decât vă închipuiţi dumneavoastră. Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găseşte în USR. Era ironic el, când zis".

Răspunsul liderului UDMR riscă să surprindă pe cei care urmăresc frecvent schimbul de critici publice dintre membrii celor două formațiuni.

În ceea ce priveşte atmosfera în coaliţia de guvernare, Kelemen Hunor a subliniat că "depinde de ce vrei să vezi".

"Dacă stai la şedinţa coaliţiei şi asculţi ce se întâmplă acolo, pare ok. Dacă te uiţi la televizor după şedinţa de coaliţie şi te uiţi doar la declaraţii, ai impresia că arde casa. E o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă oricum.

Deci, dacă mă gândesc la şedinţele de coaliţie, acolo toată lumea încearcă să găsească o soluţie şi încercăm să apropiem punctele de vedere de foarte multe ori diferite, dar dacă mă uit doar la ce apare în presă sau mai ales pe social media, atunci vai de capul meu", a mai precizat Kelemen Hunor.