Kelemen Hunor a spus cum ar vota la un referendum pentru unirea României cu Republica Moldova: Ar fi o politică revizionistă

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că prioritatea României ar trebui să fie sprijinirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, avertizând că un referendum pentru unire ar echivala cu o politică revizionistă, cu potențiale consecințe grave. "Eu nu aş ajunge la referendum. Aş căuta mai degrabă în interiorul Uniunii Europene, unde lucrurile încet, încet capătă o altă dimensiune şi o normalitate", a spus liderul UDMR. Acesta a mai precizat că, în ipoteza unei uniri, trebuie clarificată forma de organizare politică a Republicii Moldova, subliniind că nu crede că aceasta ar renunța la statalitate pentru a deveni "două județe la periferia României", obligate să ceară aprobări la București pentru proiecte precum construirea unui pod.

Declarațiile preşedintelui UDMR despre un referendum pentru unirea României cu Republica Moldova au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Prima TV. Kelemen Hunor a mai menţionat că nu crede că Maia Sandu își va continua cariera politică în România după încheierea mandatului prezidențial de la Chișinău.

Întrebat cum ar vota în cazul organizării unui referendum privind unirea României cu Republica Moldova, liderul UDMR a evitat să ofere un răspuns tranșant, cu "Da" sau "Nu". Însă, ulterior, acesta a mărturisit: "Deci, eu nu aş ajunge la referendum".

"E o întrebare la care nu pot să dai un răspuns, sau cel puţin eu nu vreau să vă dau un răspuns – «Da» sau «Nu» – din următoarele motive: eu cred că viitorul comun este în interiorul Uniunii Europene şi trebuie să dăm tot ce se poate da din partea Românei pentru a grăbi integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, inclusiv ruperea de Ucraina, fiindcă ei, dacă sunt în tandem, este în defavoarea Moldovei.

E nevoie de o negociere separată pentru Republica Moldova. Din acest punct de vedere, cuplarea Republicii Moldovea de Ucraina nu este în favoarea Moldovei", a a preciat Kelemen Hunor în cadrul emisiunii Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.



Preşedintele UDMR este de părere că Republica Moldova nu este dispusă să renunţe la statalitate ca să devină "două judeţe la periferia României".



"Pe de altă parte, dacă tu vrei o unire, înseamnă că renunţi la acordurile – care poate că nu au fost bune. Asta înseamnă o politică revizionistă şi asta ar avea consecinţe relativ grave. Deci, eu nu aş ajunge la referendum. Aş căuta mai degrabă – şi sentimental, înţeleg majoritatea românească care doreşte unirea – în interiorul Uniunii Europene, unde lucrurile încet, încet capătă o altă dimensiune şi o normalitate. După care, dacă vrei unire, trebuie să discuţi şi despre forma statală cu care mergi mai departe, fiindcă nu cred că Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României, de unde să vină iarăşi în Bucureşti să ceară voie unde să construiască un pod", a mai explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR pledează pentru o integrare rapidă a Republicii Moldova în UE, un obiectiv care ar putea fi atins mai repede decât unirea.



"Deci lucrurile sunt mai complicate. Nu aş vrea să merg acolo să spun da sau nu, doar spun un singur lucru: mai bine ne concentrăm cum reuşim să ajutăm pe cei din Republica Moldova să vină mult mai repede alături de noi, de România în Uniunea Europeană.

Conexiunile, legăturile cu Republica Moldova în acest moment oricum sunt vitale energetic şi multe, multe alte chestiuni. Deci acolo ar trebui să ne uităm cum putem să-i ajutăm să meargă mai repede, fiind o ţară relativ mică, să meargă mai repede unirea", a conchis Kelemen Hunor.



Preşedintele UDMR a mai fost întrebat dacă o vede pe Maia Sandu în politica românească după finalul mandatului prezidenţial de la Chişinău.



"Nu, nu cred. E o persoană foarte ok, dar nu văd, nu cred. Nu prea funcţionează aşa. S-ar putea să fie o surpriză în România la un vot, de exemplu. Eu nici nu cred că Maia Sandu are astfel de ambiţii", a subliniat Kelemen Hunor.