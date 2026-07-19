Proteste la Veneţia după ce ambasadorul SUA în Italia, miliardarul Tilman Fertitta, a venit cu un iaht de 450 de milioane de dolari

Tilman Fertitta are un iaht de 450 de milioane de dolari. Sursa foto: Profimedia

Aproape 300 de oameni au protestat şi s-au confruntat cu forțele de ordine, vineri, la Veneția, după ce ambasadorului SUA în Italia, miliardarul Tilman Fertitta, şi-a făcut apariţia la bordul unui iaht de lux, în valoare de 450 de milioane de dolari, în timpul festivalului anual Redentore (al Mântuitorului), notează CNN.

Fertitta, un aliat apropiat și donator al președintelui american Donald Trump, a navigat în această vară de-a lungul coastelor Italiei alături de familie și de o parte din personalul său, la bordul iahtului său privat, în cadrul unei inițiative pe care o numește „diplomație de coastă”, menită să marcheze aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, potrivit postărilor sale de pe rețelele de socializare.

Sosirea sa a fost întâmpinată la Veneția de protestatari care purtau pancarte cu mesajul „Veneția nu este de vânzare” și lansau insulte la adresa lui Trump. Poliția i-a îndepărtat pe oamenii revoltaţi, care încercau să ajungă la nava ambasadorului. Mulți dintre aceștia afişau pancarte cu fotografii ale lui Trump, iar unii au aruncat cu articole gonflabile de piscină spre polițiști, în timp ce alții au folosit megafoane pentru a striga insulte la adresa administrației americane.

Daniele Giordano, secretar al sindicatului CGIL din Veneția, le-a spus celor prezenți că este „o rușine” faptul că Veneția găzduiește mega-iahtul lui Fertitta în timpul festivalului și că prezența acestuia „reprezintă exact opusul viziunii noastre privind sustenabilitatea ecologică și socială”.

Unul dintre manifestanți, Emanuele Lepore, a declarat pentru Reuters: „Este aproape bizar că trebuie să luptăm atât de mult pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că acest oraș nu este de vânzare, la fel ca orice alt oraș în care oamenii se luptă efectiv doar pentru a supraviețui, un oraș care este golit constant de spații, locuințe, servicii publice și măsuri de protecție socială și care este vândut pe bucăți miliardarilor".

Tilman Fertitta, avere de 11 miliarde de dolari

Ambasadorul, a cărui avere netă este estimată de Forbes la puțin sub 11 miliarde de dolari, deține cazinouri, echipe sportive și restaurante în Statele Unite. Fertitta afirmă că suportă personal cheltuielile legate de iaht pentru familia sa și pentru oaspeții aflați la bord, însă nici ambasada SUA, nici autoritățile italiene nu au dezvăluit ce sume au fost cheltuite din banii contribuabililor italieni pentru a asigura protecția necesară lui și anturajului său.

În fiecare dintre cele 13 porturi incluse în itinerariul său până la sărbătoarea „Labor Day”, programul său prevede întâlniri cu lideri locali din mediul de afaceri, celebrități și cetățeni americani la bordul iahtului, activități care au necesitat măsuri suplimentare de securitate, atât pe uscat, cât și pe apă.

Sosirea sa la Veneția, chiar înainte de unul dintre cele mai renumite festivaluri ale orașului, a atras aceleași grupuri organizate de manifestanți, care și-au mobilizat susținătorii prin intermediul rețelelor de socializare, precum cele care au protestat vara trecută împotriva nunții fastuoase a miliardarului Amazon Jeff Bezos cu fosta jurnalistă Lauren Sanchez, eveniment desfășurat pe parcursul mai multor zile în orașul lagunar.

Despre festivalul Redentore

Faptul că iahtul impunător al lui Fertitta, cu o lungime de 117 metri (384 de picioare), a ancorat chiar în fața zonei de unde venețienii ar fi putut, în mod normal, să urmărească de pe mal spectaculosul foc de artificii al festivalului, a agravat și mai mult situația. Festivalul are loc anual pentru a marca sfârșitul unei epidemii de ciumă din 1576 și reunește mii de oameni pe canalele orașului, fie în bărci, fie pe maluri – culminând cu un foc de artificii deasupra orașului.

Ambasada SUA nu a comentat public protestele, însă un purtător de cuvânt al Ministerului italian de Externe a declarat că această „diplomație maritimă” dă roade. Totul se întâmplă într-un context de relații tensionate între președintele SUA și premierul italian Giorgia Meloni, luna trecută, Trump a amplificat conflictul, susținând că Meloni ar fi insistat să facă o fotografie cu el în timpul summitului G7 din Franța.

Iahtul, dotat cu două platforme pentru elicoptere, a fost ancorat în portul Civitavecchia, de lângă Roma, încă de la începutul mandatului de ambasador al lui Fertitta în 2023 și până recent. Ambasadorul și familia sa au locuit pe iaht vara trecută, în timp ce reședința oficială din Roma se afla în renovare.