Putin amenință Europa: Liderii UE să aibă grijă la ce se întâmplă pe “străzile orașelor europene”

Putin a amenințat din nou democrațiile occidentale în discursul de la Valdai Club. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a lansat, joi, noi amenințări la adresa Occidentului și i-a îndemnat, pe de altă parte, pe liderii democrațiilor vestice "să se ocupe de ce se întâmplă pe străzile din țările lor", relatează presa internațională.

Putin a vorbit la Clubul de discuții Valdai, un eveniment anual care datează din 2004.

"Dacă cineva dorește să rivalizeze cu Rusia în sfera militară, n-are decât să o încerce. Rusia a demonstrat de multe ori că amenințările la adresa suveranității noastre au primit un răspuns rapid. Să nu ne provocați. Niciodată", a spus liderul rus, în ceea ce pare a fi o reacție determinată de coeziunea aliaților europeni ai Ucrainei, de planurile lor de înarmare la inițiativa Germaniei și Franței și de înăsprirea tonului SUA la adresa Moscovei în ultima perioadă.

El a reluat unul dintre narativele sale preferate, acuzând țările europene care "alimentează isteria" și încearcă să recreeze inamicul pe care l-au inventat cu sute de ani în urmă - Rusia".

Putin a respins avertismentele a numeroși politicieni de pe continent, care susțin că războiul cu Moscova este aproape.

Potrivit liderului rus, un război lansat de țara sa împotriva NATO ar fi "absurd" și contrar intereselor sale de securitate.

"Liniștiți-vă. Dormiți liniștiți. Rezolvați-vă problemele. Uitați-vă la ce se întâmplă pe străzile europene", a îndemnat el, în contextul în care, joi, au avut loc în Franța noi manifestații ample împotriva planurilor de austeritate ale guvernului de la Paris.

Pe de altă parte, liderul de la Kremlin a susținut că, într-o lume multipolară, "echilibrul global" nu poate fi stabilit fără acordul Rusiei.

Putin a mai spus că sancțiunile internaționale impuse în urma războiului din Ucraina nu au reușit să înfrângă Rusia, care, în opinia sa, "a dat dovadă de cea mai mare reziliență".

Putin î și amintește cum a cerut ca Rusia să fie primită î n NATO

La evenimentul menționat, liderul rus a amintit că fosta URSS și apoi Rusia și-au declara disponibilitatea de a adera la NATO, dar au fost respinse "din oficiu".

"Țara noastră, căutând să elimine motivele confruntării între blocuri și să creeze un spațiu comun de securitate, și-a declarat de două ori disponibilitatea de a adera la NATO. Prima dată a fost în 1954, pe vremea URSS.

A doua oară a fost în timpul vizitei președintelui american (Bill) Clinton la Moscova. Am vorbit deja despre asta în 2000, când am discutat și noi acest subiect. Și de ambele ori, am fost practic respinși, chiar de la început", a susținut Vladimir Putin.

Putin spune că războiul din Ucraina ar fi putut fi evitat dacă Trump era președinte al SUA în 2022

Liderul rus a mai avertizat că "situația globală actuală, în care totul se schimbă foarte rapid și adesea dramatic, ne cere să fim pregătiți pentru orice".

El a făcut o remarcă aparent surprinzătoare, dar în acord cu susținerile președintelui SUA, Donald Trump, afirmând că, dacă acesta din urmă era președinte la momentul respectiv, "conflictul din Ucraina ar fi putut fi evitat".

Putin, care a vizitat Alaska la invitația lui Trump pe 15 august, fără a ceda însă în privința conflictului din Ucraina, s-a declarat "impresionat" de "sinceritatea și lipsa de ipocrizie" din poziția actualei administrații americane.

Șeful statului rus a declarat că unul dintre interesele sale este restabilirea completă a relațiilor cu SUA.