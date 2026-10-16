Putin confiscă încă cinci companii europene și continuă campania ostilă a Rusiei împotriva activelor străine

Vladimir Putin. sursa foto: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care dispune preluarea forțată a activelor din Rusia ale producătorului francez de pardoseli Tarkett și ale altor patru companii europene, a căror cifră de afaceri anuală cumulată depășește 50 de miliarde de ruble (532 de milioane de euro), scrie Euronews.

Activele au fost trecute sub controlul temporar al unei societăți de administrare numite Centre Capital, înregistrată în februarie 2026.

Directorul general al acesteia este Marat Mirhaidarov, fost șef al administrației guvernatorului regiunii Zabaikalie, care s-a retras în 2025 după ce a fost rănit în războiul pe care Rusia îl poartă în continuare în Ucraina.

Decretul vizează, de asemenea, producătorul de ambalaje din hârtie Kappa Rus, care a făcut parte din grupul irlandez Smurfit Kappa, producătorul de produse de igienă Ontex RU, parte a grupului belgian Ontex, producătorul de ambalaje metalice Eviosys Packaging Kuban, care aparține companiei americane Sonoco Products Company, și Menshen Packaging CIS, deținută de producătorul german de mase plastice Menshen.

Toate cele cinci companii și-au continuat activitatea în Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei, declanșată în februarie 2022.

Tarkett, care ocupă locul trei în lume la vânzările de pardoseli și este lider pe piața pardoselilor din vinil, potrivit raportului său anual pe 2024, a păstrat în Rusia două dintre cele 34 de fabrici pe care le are la nivel mondial și a continuat să plătească taxe la bugetul rus.

Cele mai recente confiscări vin după o serie de măsuri similare luate în septembrie, când Putin a trecut sub administrare temporară activele din Rusia ale gigantului alimentar elvețian Nestlé, ale lanțului german de hipermarketuri Metro, ale retailerului francez Auchan și ale rețelei de magazine de bricolaj Leroy Merlin.

Acele active au fost transferate unei companii numite LEV Management, înființată cu puțin timp înainte de decizie și despre care presa rusă a scris că ar avea legături cu serviciile de securitate ale țării.

La scurt timp după aceea, sub administrare temporară a fost trecut și un producător de sisteme de dozare din plastic, deținut de holdingul francez Aptar Europe Holding.

Mecanismul acestor confiscări a fost creat printr-un decret prezidențial semnat în aprilie 2023, care permite instituirea administrării temporare asupra anumitor active din Rusia ale companiilor străine.

Guvernele occidentale și experții în drept internațional au calificat măsura drept expropriere ilegală. În principiu, companiile ale căror active sunt confiscate pot cere despăgubiri prin arbitraj internațional, în baza tratatelor bilaterale de investiții semnate de Rusia cu statele membre ale UE, însă punerea în aplicare a hotărârilor împotriva Kremlinului și a entităților sale este aproape imposibilă.

Primele ținte ale acestui decret au fost producătorul danez de bere Carlsberg și grupul francez de produse lactate Danone.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a legat direct transferul activelor Nestlé și Auchan de faptul că acestea sunt companii din ceea ce Moscova numește „țări neprietenoase”.

„Țări neprietenoase” este o denumire oficială folosită de guvernul rus pentru toate statele membre ale UE, Statele Unite, Regatul Unit și alte țări care au impus sancțiuni după invazia pe scară largă din 2022, într-o încercare de a le descuraja să sprijine Kievul.

Rusia a prezentat confiscarea activelor și ca pe un răspuns la decizia UE de a îngheța aproximativ 300 de miliarde de euro din activele suverane ale Rusiei, după declanșarea invaziei pe scară largă.