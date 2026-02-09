Putin, de acord ca Rusia să dea 1 miliard de dolari pentru a intra în Consiliul Păcii lui Trump, dar cu o condiție. SUA nu i-au răspuns

Vladimir Putin s-a întâlnit ultima oară față în față cu Donald Trump în cadrul summitului din Alaska. Foto: Getty Images

Vladimir Putin a propus ca taxa de 1 miliard de dolari pentru accederea Rusiei în așa-numitul Consiliu pentru Pace inițiat de Donald Trump să fie plătită din activele rusești care sunt în prezent înghețate în SUA. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova „nu a primit încă un răspuns la propunerea lui Putin”, informează The Moscow Times.

În total, peste 5 miliarde de dolari din fonduri ale Băncii Centrale a Federației Ruse sunt în prezent blocate în SUA.

„Subiectul Consiliului pentru Pace, conform instrucțiunilor președintelui Rusiei, este încă în curs de elaborare de către Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu aliații și partenerii noștri”, a declarat Peskov.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit, la jumătatea lunii ianuarie, o invitație din partea Statelor Unite de a se alătura Consiliului Păcii din Gaza, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Moscova analizează în prezent propunerea și speră la contacte cu partea americană pentru a clarifica detaliile inițiativei.

Putin a precizat că Rusia este pregătită să contribuie imediat, chiar înainte de decizia finală privind participarea în consiliu, cu 1 miliard de dolari necesar pentru calitatea de membru permanent.

„Fondurile rămase din propriile noastre active înghețate în Statele Unite ar putea fi, de asemenea, folosite pentru a restaura teritoriul afectat de ostilități după încheierea unui tratat de pace între Rusia și Ucraina”, a spus el. Ulterior, Peskov a clarificat că, pentru ca acest lucru să se întâmple, fondurile blocate trebuie mai întâi deblocate.

Președintele Donald Trump a promovat o inițiativă diplomatică ambițioasă, sub forma unui „Consiliu de Pace”, menit să abordeze conflicte internaționale, inițial axat pe Gaza, dar cu potențial de extindere în alte zone de criză, precum Ucraina și Venezuela, potrivit relatărilor din presă. Acest organism, descris de oficiali ca unic în istorie, ar funcționa ca o structură internațională dedicată stabilirii păcii și reconstrucției post-conflict.

Propunerea lansată de Washington a stârnit atât interes, cât și prudență la nivel global. Unele state au răspuns încă din timp la invitațiile adresate de SUA, în timp ce liderii lumii au adoptat o atitudine precaută, analizând implicațiile implicării într-un consiliu ipotetic care ar putea supraveghea implementarea acordurilor de pace, dar pentru care țările care doresc să fie membre permanente trebuie să contribuie cu cel puțin un miliard de dolari.