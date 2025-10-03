Putin îi arestează pe miliardarii Rusiei şi le ia averile. Suleimanov, reţinut la o zi după ce "regele cofetăriei" a rămas fără afaceri

Rusia şi-a luat miliardarii la ţintă. Un alt om de afaceri a fost arestat pentru o crimă pe care ar fi comis-o în urmă cu 20 de ani. Sursa foto: Profimedia

Statul rus a început prigoana miliardarilor, după ce un alt om de afaceri are probleme cu legea. Miliardarul Ibragim Suleimanov, proprietarul principalului sistem de rezervări ale companiilor aeriene din Rusia, a fost reținut la Moscova sub suspiciunea că ar fi comis o crimă în urmă cu 20 de ani, conform Moscow Times. Această arestare a venit după ce Denis Ștengelov, supranumit "regele cofetăriei" din Rusia, a rămas fără avere şi afaceri, ca urmare a deciziei unui Tribunal.

Operațiunea de reținere a lui Ibragim Suleimanov a fost efectuată în comun de Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Federal de Securitate (FSB), iar dosarul penal împotriva sa este gestionat de biroul central al Comitetului de Investigații al Rusiei. Infracțiunea în cauză este legată de o infracțiune „din anii precedenți”, dar nu a specificat care dintre acestea.

Sursa amintită notează că miliardarul este suspectat de uciderea lui Georgy Tal, fostul șef al Serviciului Federal pentru Redresare Financiară și Faliment, în 2004. Tal, care a fost implicat în falimentul aeroporturilor din Moscova, a fost împușcat mortal de un asasin plătit în centrul Moscovei. Acum două zile, forțele de securitate l-au arestat pe făptaș, Abakar Darbishev. Acesta a depus mărturie împotriva lui Suleimanov.

Implicarea miliardarului în uciderea din 1999 a lui Ghenadi Borisov, președintele sindicatului Vnukovo Airlines, este, de asemenea, investigată. Borisov a organizat un protest în fața clădirii administrative a companiei, care datora angajaților aproximativ 30 de milioane de ruble. La scurt timp după aceea, trupul său, înjunghiat de 12 ori, a fost găsit la intrarea blocului său de apartamente. Șeful Vnukovo Airlines la acea vreme era influentul om de afaceri Tatevos Surinov, un prieten de lungă durată și partener de afaceri al miliardarului.

Cine este Ibragim Suleimanov

Ibragim Suleimanov este considerat una dintre cele mai discrete figuri din lumea afacerilor rusești. În 2007, Tribunalul Basmanny din Moscova l-a condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fraudă, spălare de bani, deținere ilegală de arme și abuz de putere. După ce a ieşit din închisoare s-a implicat din nou în afaceri.

El şi fiul său sunt principalii acţionari ai Sirena-Travel, cel mai mare furnizor de soluții IT pentru industria aviatică. Până la 80% din biletele de avion din Rusia sunt rezervate prin sistemul său Leonardo. În 2024, veniturile companiei au fost de 6,8 miliarde de ruble, iar profitul net a fost de 2,9 miliarde.

În septembrie, agențiile de turism online au depus o plângere la Serviciul Federal Antimonopol (FAS) că Sirena-Travel și-a transferat contractele cu intermediarii către filiala sa, Mixvel, unde soții Suleimanov sunt, de asemenea, incluși în lista coproprietarilor. Această decizie, conform estimărilor din industrie, ar putea duce la o creștere a prețurilor serviciilor sistemului cu aproximativ 10% și, în consecință, la prețuri mai mari la biletele de avion.

Lui Denis Ștengelov i-au confiscat averea

Miliardarul rus Denis Ștengelov rămâne fără compania KDV, un adevărat imperiu în domeniul alimentar. Statul rus a decis confiscarea grupului de firme, după ce un tribunal i-a declarat familia „organizație extremistă”. Omul de afaceri ar deţine, la KDV, o participație de 2,6 miliarde de dolari.

Tribunalul Districtual Tverskoi din Moscova i-a declarat pe miliardarul Denis Ștengelov, pe tatăl său, Nikolai, și pe soția sa, Maria Korzhilova, „organizație extremistă” și a ordonat confiscarea grupului de companii KDV al omului de afaceri de către stat.

Grupul de companii KDV este unul dintre cele mai mari holdinguri alimentare din Rusia, cuprinzând 15 fabrici de mâncare și produse de cofetărie care operează în șase regiuni.

Prigoană după miliardari, în Rusia

Confiscarea KDV de către stat a fost cel mai recent episod din naționalizarea la scară largă care a început după invazia Ucrainei de către armata rusă.

În timpul acestui proces, statul a preluat controlul asupra comerciantului de cereale Rodnye Polya, a aeroportului Domodedovo, asupra celui mai mare proprietar de active de depozitare din țară, Raven Rusia, asupra producătorului de plumb și zinc Dalpolimetall, asupra minei de aur Yuzhuralzoloto și a altora. În total, în ultimii ani, agențiile ruse de aplicare a legii au naționalizat active în valoare de aproximativ 3,9 trilioane de ruble (aproximativ 50 de miliarde de dolari).