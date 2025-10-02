Şi "regele cofetăriei" din Rusia a rămas fără avere şi afaceri. Un tribunal a confiscat tot ce avea miliardarul Denis Ştengelov

Regimul de la Kremlin a confiscat averile multor miliardari în ultimii ani. Foto: Profimedia Images

Miliardarul rus Denis Ștengelov rămâne fără compania KDV, un adevărat imperiu în domeniul alimentar. Statul rus a decis confiscarea grupului de firme, după ce un tribunal i-a declarat familia „organizație extremistă”. Omul de afaceri ar deţine, la KDV, o participație de 2,6 miliarde de dolari, potrivit Moscow Times, care citează agenţia Tass.

Tribunalul Districtual Tverskoi din Moscova i-a declarat pe miliardarul Denis Ștengelov, pe tatăl său, Nikolai, și pe soția sa, Maria Korzhilova, „organizație extremistă” și a ordonat confiscarea grupului de companii KDV al omului de afaceri de către stat, . Astfel, instanța a confirmat pe deplin afirmația Parchetului General conform căreia Ștengelov și rudele sale reprezintă o „amenințare directă la adresa vieții și sănătății cetățenilor ruși și a securității fundamentale a societății și a statului”.

Potrivit agenției, familia Ștengelov, în timp ce câștiga venituri în Rusia, a transferat peste 21 de miliarde de ruble în străinătate și-a folosit fondurile „pentru a sprijini economiile Statelor Unite și Australiei, care au furnizat arme Ucrainei”. Între timp, tatăl omului de afaceri, cetățean ucrainean, oferise asistență financiară guvernului ucrainean din 2014 și își crease propria unitate paramilitară. Între timp, Ștengelov însuși, locuind în Australia și deținând un pașaport australian, a furnizat trupelor ucrainene alimente și alte bunuri, a susținut Parchetul General.

Grupul de companii KDV este unul dintre cele mai mari holdinguri alimentare din Rusia, cuprinzând 15 fabrici de mâncare și produse de cofetărie care operează în șase regiuni, precum și lanțul de supermarket-uri Yarche!, care operează în Rusia Centrală, regiunea Volga și Siberia. Portofoliul KDV include peste 40 de mărci active, inclusiv Yashkino, Kirieshki, Babkiny Semechki, Tri Korochki, Beerka, Krutonoff, Calve, Baltimore și Bombaster. În procesul său, Parchetul General a estimat capitalizarea de piață a KDV la 497 de miliarde de ruble, veniturile anuale la 756 de miliarde de ruble și profitul brut la 139 de miliarde de ruble.

Denis Ștengelov este principalul acționar al holdingului alimentar KDV, deținând aproximativ 79%. Forbes i-a estimat averea netă la 1,4 miliarde de dolari. El ocupă locul 98 în clasamentul revistei celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia.

Din 2008, antreprenorul și familia sa locuiesc în Australia.

Confiscarea KDV de către stat a fost cel mai recent episod din naționalizarea la scară largă care a început după invazia Ucrainei de către armata rusă.

În timpul acestui proces, statul a preluat controlul asupra comerciantului de cereale Rodnye Polya, a aeroportului Domodedovo, asupra celui mai mare proprietar de active de depozitare din țară, Raven Rusia, asupra producătorului de plumb și zinc Dalpolimetall, asupra minei de aur Yuzhuralzoloto și a altora. În total, în ultimii ani, agențiile ruse de aplicare a legii au naționalizat active în valoare de aproximativ 3,9 trilioane de ruble (aproximativ 50 de miliarde de dolari).