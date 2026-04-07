Putin „nu mai are avantajul” în război, spune fostul șef al CIA

Soldații lui Vladimir Putin au pierdut avantajul pe linia frontului din Ucraina, a declarat fostul director al CIA, David Petraeus.

„Cred că ceea ce este remarcabil este că Rusia nu mai are avantajul”, a declarat Petraeus într-un interviu acordat CBS News.

„Rusia este mult mai numeroasă decât Ucraina. Este mai înarmată decât Ucraina. Are o economie de 10 sau 12 ori mai mare decât cea a Ucrainei. Și totuși, forțele ucrainene îi opresc acum pe ruși pe linia frontului”, a spus el.

Declarația vine în contextul în care Volodimir Zelenski a făcut Rusiei o propunere de armistițiu în timpul Paștelui ortodox care se apropie. O propunere anterioară de încetare a luptelor pentru weekendul de Paște care tocmai a trecut a fost respinsă de Rusia.

Anterior, analiștii au declarat că Ucraina își continuă atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești, în ciuda apelurilor Occidentului de a pune capăt acestor atacuri.

Rusia a declarat că dronele ucrainene au atacat terminalul de la Marea Neagră al Consorțiului Conductei Caspice, care gestionează 1,5% din aprovizionarea globală cu petrol, provocând unele pagube.

Petraeus a subliniat că, în ultimele două luni, Ucraina a obținut câștiguri tactice mai mari decât Rusia. În opinia sa, Kievul a câștigat prin inovație, mai ales în domeniul dronelor și al sistemelor integrate de comandă și control. El a indicat în special platforma ucraineană Delta, descrisă de CBS drept un fel de „Google Maps militar”, care ajută armata ucraineană să identifice ținte, să urmărească mișcările de pe câmpul de luptă și să coordoneze loviturile.

Războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an. Petraeus a avertizat însă că presiunea militară rusă rămâne intensă. În dimineața interviului său, peste 400 de drone și zeci de rachete fuseseră lansate asupra Ucrainei, în timp ce bombele continuă să lovească aproape în fiecare noapte. Chiar și așa, a spus el, pe linia frontului rușii au obținut în ultimele săptămâni mai puțin decât ucrainenii.

În paralel, au apărut și relatări despre o colaborare mai strânsă între Moscova și Teheran în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Reuters a relatat recent, citând evaluări ale serviciilor ucrainene și informații apărute anterior în presa americană, că Rusia ar fi furnizat Iranului sprijin informativ, inclusiv imagini satelitare și date de țintire, acuzații care nu au fost confirmate independent.