Putin susține că Trump merita Premiul Nobel pentru Pace și critică decizia comitetului. Trump: "Mulţumesc Preşedintelui Putin"

2 minute de citit Publicat la 20:20 10 Oct 2025 Modificat la 20:20 10 Oct 2025

"Trump urmărește cu sinceritate pacea în Ucraina", a declarat Putin. Foto: Getty Images

Vladimir Putin a spus că Donald Trump "face multe" pentru pacea mondială și a criticat comitetul Premiului Nobel după ce a acordat, vineri, Premiul pentru Pace liderului opoziției venezuelene, María Corina Machado, într-un gest considerat o formă de dispreț față de Trump, care a militat deschis și vehement pentru această distincție, scrie Politico. Republicanul i-a mulţumit scurt lui Putin, într-un mesaj pe Truth Social.

Anunțul a atras o mustrare din partea lui Putin, care l-a apărat pe omologul său american și a declarat reporterilor, vineri, în timpul unei vizite în Tadjikistan, că "credibilitatea comitetului a fost în mare parte pierdută".

"Au existat cazuri în care comitetul Nobel a acordat premiul unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. Acest lucru a afectat prestigiul premiului", a spus Putin, fără a da nume.

Deși a ezitat când a fost întrebat dacă consideră că Trump merită premiul, președintele rus, care poartă în prezent un război sângeros în Ucraina și este căutat de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război, a afirmat că Trump "face cu adevărat multe pentru a rezolva crize care durează ani de zile, în unele cazuri decenii".

"Trump urmărește cu sinceritate pacea în Ucraina", a declarat Putin, adăugând că "cel mai frapant exemplu" al angajamentului său pentru pace "este situația din Orientul Mijlociu".

Președintele american a anunțat miercuri că Israelul și Hamas au "semnat prima fază" a unui acord pentru încheierea războiului din Gaza, iar Israelul a declarat vineri că a intrat în vigoare un armistițiu în enclava asediată.

Este unul dintre numeroasele conflicte despre care Trump susține că a intermediat încetarea în al doilea mandat al său, deși Associated Press a verificat faptele și a găsit o mare parte din aceste afirmații ca fiind false.

"Dacă Donald reușește să realizeze tot ceea ce și-a propus, tot ceea ce a vorbit și încearcă să facă, va fi un moment istoric", a declarat președintele rus.

"Machado, o critică aprigă a regimului dictatorului venezuelean Nicolás Maduro, a trăit ascunsă în Venezuela în ultimul an și a pledat pentru independența sistemului judiciar, drepturile omului și reprezentarea populară", a declarat vineri președintele Comitetului Nobel, Jørgen Watne Frydnes, când a anunțat decernarea premiului.

Patru președinți și un vicepreședinte al SUA au câștigat premiul pentru pace, printre care foștii președinți Barack Obama, Jimmy Carter, Woodrow Wilson și Theodore Roosevelt, precum și fostul vicepreședinte Al Gore.

Donald Trump a reacţionat cu un mesaj scurt de mulţumire, postat pe Truth Social.

"Mulţumesc Preşedintelui Putin", a scris Trump.



