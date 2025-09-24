„Răbdarea lui Trump nu e infinită”. Incursiunile rusești din România, Polonia și Estonia și atacurile asupra Ucrainei au iritat SUA

Donald Trump și-a schimbar radical discursul față de Ucraina. Foto: Getty Images

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că răbdarea lui Donald Trump „nu este infinită” și că președintele american are „ocazia și opțiunile” pentru a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, în cazul în care nu se ajunge la un acord de pace în Ucraina, informează agenția de presă ucraineană Ukrinform.

Rubio a spus că Trump „a arătat până acum o răbdare extraordinară în ceea ce privește acordarea de sancțiuni suplimentare Rusiei, în speranța că se va ajunge la o înțelegere (legată de Ucraina)”.

„Cu toate acestea, situația (din Ucraina) s-a agravat tot mai mult, cu un număr record de atacuri înregistrare. Iar acum observăm că au loc incursiuni în spațiile aeriene ale țărilor vecine de către drone și avioane ale Rusiei”, a spus Marco Rubio.

Rusia a încălcat în premieră, în luna septembrie, spațiile aeriene a trei țări NATO: Polonia, România (cu drone) și, recent, Estonia (cu trei avioane de luptă).

În același timp, Rubio a spus că încheierea acestui conflict nu se poate realiza prin mijloace militare.

„Se va încheia la masa negocierilor. Acolo se va încheia”, a spus Rubio, în cadrul unei întruniri pe tema războiului din Ucraina organizate la ONU.

Conform secretarului de stat american, Trump are acum opțiunea „de a vinde armamente defensive dar și sisteme de armament potențial ofensive, astfel încât Ucraina să se poată apăra”.

„Dar va veni un moment în care (Trump) va ajunge la concluzia că poate nu există niciun interes în ajungerea la un acord de pace și atunci președintele are la dispoziție câteva opțiuni reale, pe care intenționează să le ducă până la capăt, așa cum a arătat deja în unele mesaje transmise”, a spus Marco Rubio.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a schimbat din nou radical poziția pe tema războiului din Ucraina și a spus că că Ucraina „poate recupera tot teritoriul pierdut în fața Rusiei”.

Președintele american a publicat un mesaj pe rețeaua sa socială, Truth Social, în care a spus că Ucraina va putea, cu sprijinul Uniunii Europene, să-și recupereze tot teritoriul ocupat.

Liderul de la Casa Albă a făcut declarațiile după o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski la ONU, la New York.

„După ce am ajuns să înțeleg pe deplin situația economică și militară a Ucrainei și Rusiei și după ce am văzut problemele economice pe care le are Rusia, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este într-o poziție de a lupta și de a recâștiga tot teritoriul în forma originală a Ucrainei”, a spus Trump.