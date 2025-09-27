Rămasă fără oameni care să muncească, Rusia aduce femei din Africa și bărbați din Coreea de Nord. Pentru ei, totul devine un coșmar

Aproximativ 200 de femei, majoritatea din Africa centrală și de vest, au fost angajate în fabrici de apărare în zona economică specială Alabuga din Tatarstan FOTO: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina ar putea recâștiga tot teritoriul pierdut în război, însă președintele rus Vladimir Putin nu dă semne că ar dori un acord de pace sau să reducă ofensiva militară.

În schimb, noapte de noapte, Rusia continuă să lanseze sute de drone și rachete asupra Ucrainei, ucigând civili și distrugând locuințe, clădiri publice și infrastructură.

Rusia poate susține acest război doar dacă are suficienți lucrători. Dispune de una dintre cele mai mari armate din lume (compusă din 1,32 milioane de militari activi), dar recrutorii săi militari au un job dificil în a compensa pierderile uriașe de soldați uciși sau răniți grav în Ucraina.

Totuși, nevoile de personal ale armatei ruse sunt mici comparativ cu cele ale industriei de apărare. Fabricile rusești care produc arme și echipamente pentru război se confruntă cu o mare lipsă de forță de muncă.

Potrivit unei declarații din parlamentul rus din 2024, industria de apărare are nevoie de aproximativ 400.000 de muncitori în plus față de cei pe care îi are în prezent, se menționează într-o analiză a The Conversation.

Dar cum poate Rusia, cu o populație de 143 de milioane de locuitori, să aibă o lipsă de muncitori într-un sector atât de important pentru război?

Există mai multe motive. Se estimează că 1 milion de cetățeni ruși au părăsit Rusia în 2022 – fie pentru că se opuneau războiului, fie pentru a evita să fie forțați să se înroleze în armată – sau ambele. Deși se crede că până la 45% dintre cei care au fugit s-au întors în Rusia în ultimii trei ani, acest lucru înseamnă că Rusia a pierdut aproximativ 650.000 de persoane din forța de muncă, cel puțin pe durata războiului, poate definitiv.

Industria de apărare concurează direct cu armata pentru lucrători. Statul rus a crescut semnificativ salariile și beneficiile oferite noilor recruți. Salariile de 200.000 de ruble – peste 2.000 de dolari SUA pe lună – sunt obișnuite, plasând soldații de pe câmpul de luptă în top 10% din câștigurile din Rusia.

Industria de apărare a fost nevoită să majoreze salariile în război, crescând salariul mediu cu 65% între 2022 și 2024, până la circa 89.700 de ruble pe lună. Recruții militari primesc însă și o primă unică de până la 4 milioane de ruble pe lângă salariul lunar.

Scăderea natalității

Și tiparele demografice joacă un rol. A existat o scădere bruscă a natalității în anii 1990 în Rusia, ceea ce înseamnă că sunt mai puțini tineri de 20-30 de ani în căutare de locuri de muncă.

De la începutul invaziei din februarie 2022, industria de apărare a introdus numeroase măsuri pentru a face față cererii crescute pentru producția de arme noi și repararea echipamentelor avariate.

Multe fabrici lucrează non-stop, cu ture obligatorii de 12 ore și săptămâni de lucru de șase zile cu o zi liberă. Alte părți ale industriei folosesc deținuți din închisori locale pentru a acoperi lipsurile, inclusiv Uralvagonzavod, cel mai mare fabricant rus de tancuri.

Rusia a apelat la aliatul său Coreea de Nord pentru a suplini unele dintre lipsurile militare și de muncitori. Mii de nord-coreeni au fost trimiși să lucreze în fabrici și în construcții, ca parte a unui acord între Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Au existat rapoarte despre condiții de „muncă sclavagistă” și zile de muncă de 18 ore. De asemenea, nord-coreenii au fost trimiși și să sprijine armata rusă.

Atitudinea față de femei

În ciuda tuturor lipsurilor, industria militară nu recrutează femei ruse pentru majoritatea rolurilor. Deși unele femei lucrează în industrie, reglementările adoptate în anii 1970 exclud femeile din multe roluri esențiale, cum ar fi lucrul cu substanțe chimice periculoase sau metale grele.

Aceste restricții au scopul de a proteja femeile însărcinate și fertilitatea viitoarelor mame. Având în vedere accentul lui Putin pe creșterea natalității și pe promovarea rolurilor tradiționale de gen, această situație este puțin probabil să se schimbe.

Totuși, reticența față de recrutarea femeilor ruse nu se aplică femeilor din alte țări. Aproximativ 200 de femei, majoritatea din Africa centrală și de vest, au fost angajate în fabrici de apărare în zona economică specială Alabuga din Tatarstan, o republică rusă la est de Moscova. Multe dintre aceste fabrici construiesc drone asamblate din piese importate din Iran, arme folosite masiv de Rusia în atacurile asupra civililor din Ucraina.

Femeile africane angajate pentru asamblarea dronelor la Tatarstan au fost recrutate printr-un program numit Alabuga Start, care vizează tinere muncitoare migrante.

Programul este promovat intens pe rețelele sociale, inclusiv prin influenceri plătiți pe TikTok. Salariile oferite sunt mari comparativ cu veniturile din țările de origine. Totuși, recruții Alabuga Start câștigă circa 40.000 de ruble pe lună, mai puțin de jumătate din salariile lucrătorilor ruși din industria de apărare.

Programul are scopuri practice, financiare și bazate pe stereotipuri de gen. Femeile africane vor munci pe salarii mai mici decât rușii, sunt considerate mai ușor de controlat decât bărbații străini, iar femeile sunt văzute ca fiind mai răbdătoare și mai precise la sarcini delicate decât bărbații.

Site-ul Alabuga Start pare să ofere un pachet atractiv de instruire practică, cazare, lecții de limbă rusă și zboruri gratuite către Rusia. Sectorele pentru angajare includ catering, ospitalitate și servicii, fără mențiuni despre asamblarea dronelor.

Totuși, odată ajunse acolo, tinerele femei se pot confrunta cu realități foarte diferite – rapoarte vorbesc despre ore lungi de muncă, expunere la substanțe chimice periculoase și reținerea pașapoartelor pentru a le împiedica să plece. De exemplu, Kenya a început o anchetă asupra Alabuga Start, existând posibilitatea să încheie programul în țară.

Dificultățile recrutării și păstrării forței de muncă în industria de apărare a Rusiei, inclusiv aducerea muncitorilor migrați străini și tratamentul lor, relevă slăbiciuni serioase în planificarea militară de la Moscova. Deși probabil acestea nu vor opri efortul de război al Rusiei, ele indică tensiunile pe care războiul le pune pe economia țării.