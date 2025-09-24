În timp ce Trump se întâlnea cu Zelenski, Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone asupra orașului Zaporojie: un mort şi 15 răniţi

După atac, Rusia a lansat un nou val de lovituri asupra orașului Zaporojie, folosind rachete. Sursa foto: Telegram / Ivan Fedorov

Armata Rusiei a lansat un atac masiv cu rachete şi drone asupra orașului Zaporojie, aflat în sudul Ucrainei, chiar în timp ce Volodimir Zelenski şi Donald Trump s-au întâlnit la New York, după Adunarea Generală a ONU. În urma bombardamentului aerian rus, un om a murit, iar alţi 15 a fost răniţi, a declarat guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a relatat publicaţia The Kyiv Independent.

Atacul a avut loc marţi seara, aproximativ în același timp cu desfășurarea întâlnirii dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, după cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, la New York. În timpul declaraţiei de presă, liderul de la Casa Albă a spus că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le invadează spațiul aerian.

Potrivit jurnaliştilor de la The Kyiv Independent, iniţial, nu existau informații despre amploarea pagubelor produse sau despre starea victimelor bombardamentului aerian rus. Însă, ulterior, guvernatorul regiunii Zaporojie a făcut anunţul trist: o persoană a fost ucisă, iar alte 15 s-au ales cu răni şi au avut nevoie de îngrijiri medicale.

După atacul masiv cu drone, Rusia a lansat un nou val de lovituri asupra orașului Zaporojie, folosind rachete. Aceste bombardamente au venit după ce aviația rusă atacase Zaporojie în noaptea precedentă, iar un om a murit.

Regiunea Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, se învecinează la nord – cu Dnipropetrovsk, la est – cu Donețk și la sud – cu Herson. Zona găzduiește și Centrala Nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată încă sub ocupație rusă.

Trupele ruse continuă să bombardeze orașele de pe linia frontului din sudul și estul Ucrainei, pe măsură ce războiul intră în al treilea an.

Zelenski, după ce Trump a schimbat tonul față de Rusia: "Acum are mult mai multă încredere în mine"

După întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a părut să marcheze o schimbare radicală în politica administrației sale și față de declarațiile anterioare referitoare la teritoriile ocupate ale Ucrainei, sugerând că "Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și de a recâştiga întreaga Ucraină în forma sa inițială".

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat marţi satisfacţia faţă "schimbarea de atitudine" a omologului său american, Donald Trump, în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să câştige împotriva Moscovei.

"Cred că avem relaţii mai bune decât înainte. E bine că avem deseori convorbiri telefonice şi întâlniri. Şi cred că faptul că Putin l-a minţit de atâtea ori pe preşedintele Trump a contribuit, de asemenea, la schimbarea relaţiei dintre noi. Acum are mult mai multă încredere în mine, datorită informațiilor pe care le deține serviciile mele de informații, pe care le împărtășim cu partenerii noștri", a declarat liderul de la Kiev.