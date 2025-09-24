„Acum are mult mai multă încredere în mine”, spune Zelenski, după ce Trump a schimbat tonul față de Rusia

Volodimir Zelenski a salutat „schimbarea de direcţie” făcută de Donald Trump în privinţa războiului din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să obţină victoria în faţa Moscovei. FOTO: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marţi „schimbarea de direcţie” făcută de Donald Trump în privinţa războiului din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să obţină victoria în faţa Moscovei. De asemenea, el a spus că China ar putea constrânge Rusia să pună capăt războiului din Ucraina: „Fără China, Rusia lui Putin nu este nimic. Totuşi, prea des, China rămâne tăcută şi distantă în loc să acţioneze pentru pace”.

„Cred că preşedintele Trump poate schimba atitudinea lui Xi Jinping faţă de acest război, deoarece China, noi nu simţim că doreşte să pună capăt acestui război”, a afirmat Zelenski într-un interviu pentru Special Report de la Fox News, după întâlnirea avută cu Trump în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Statele Unite au subliniat în repetate rânduri că Beijingul şi New Delhi contribuie indirect la prelungirea conflictului, continuând să achiziţioneze petrol din Rusia. Trump a cerut recent oficialilor Uniunii Europene să impună tarife de 100% pentru China şi, în mod similar, pentru India, în încercarea de a descuraja cumpărarea de energie rusească. O astfel de măsură ar reprezenta o schimbare de strategie pentru UE, care a mizat până acum pe izolarea Moscovei prin sancţiuni economice, nu prin tarife.

În ciuda nemulţumirilor americane, Zelenski consideră că India este „în mare parte” de partea Ucrainei şi a subliniat că este esenţial ca New Delhi să fie menţinută aproape de aliaţii occidentali. „Cred că trebuie să facem tot posibilul pentru a nu respinge India, iar ea îşi va schimba atitudinea faţă de sectorul energetic rus”, a declarat liderul ucrainean.

Pe de altă parte, el a recunoscut că relaţia cu Beijingul este mult mai complicată: „Cu China, este mai dificil pentru că, în prezent, nu este în interesul lor să nu sprijine Rusia.”

Ambasada Chinei la Washington a respins însă acuzaţiile, afirmând prin vocea purtătorului de cuvânt Liu Pengyu că Beijingul „a menţinut o poziţie obiectivă şi justă şi a promovat pacea şi negocierile” încă de la începutul crizei, cerând tuturor părţilor să evite escaladarea conflictului. Ambasada Indiei nu a comentat deocamdată pe această temă.

Trump însuşi şi-a exprimat frustrarea faţă de incapacitatea de a pune capăt războiului, la mai bine de trei ani de la invazia rusă. Într-un mesaj publicat pe Truth Social, el a criticat direct Moscova: „Rusia luptă fără scop de trei ani şi jumătate într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu distinge Rusia. Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică dificilă.”

Zelenski a catalogat aceste remarci drept surprinzătoare şi le-a interpretat ca pe un semnal pozitiv al sprijinului american până la finalul conflictului. Totodată, el a subliniat că relaţiile sale cu Donald Trump s-au îmbunătăţit vizibil: „Cred că avem relaţii mai bune decât înainte. E bine că avem deseori convorbiri telefonice şi întâlniri. Şi cred că faptul că Putin l-a minţit de atâtea ori pe preşedintele Trump a contribuit, de asemenea, la schimbarea relaţiei dintre noi. Acum are mult mai multă încredere în mine, datorită informațiilor pe care le deține serviciile mele de informații, pe care le împărtășim cu partenerii noștri”.

Discuţiile au vizat şi reacţiile NATO la provocările ruse. Întrebat despre recentele incursiuni aeriene în spaţiul Alianţei – drone în Polonia, avioane în Estonia, incidente în Danemarca şi România – Zelenski a spus că acestea reprezintă semnale directe către NATO: „Putin simte că ţările membre vor să-şi apere teritoriile, dar că nu au suficiente sisteme de apărare aeriană. Sunt profesionişti buni, dar nu au experienţă de război.”

Comentând afirmaţiile preşedintelui turc Recep Erdogan, care s-a arătat sceptic cu privire la încheierea rapidă a conflictului, Zelenski a replicat: „Suntem gata să punem capăt războiului. Erdogan înţelege că Putin nu vrea să-l oprească şi că nu există suficientă presiune asupra lui. De la cine avem nevoie de această presiune? De la preşedintele Statelor Unite, Trump. Şi cred că el poate schimba atitudinea lui Xi Jinping.”

Liderul ucrainean a reiterat disponibilitatea Kievului de a participa la negocieri în ţări neutre: „Am propus întâlniri în Turcia, Arabia Saudită, Qatar, Europa sau state precum Austria ori Elveţia. Chiar şi Kazahstanul ar putea fi o opţiune, suntem pregătiţi.”