Răpire în stil mafiot în Caracas. Lider al opoziției venezuelene, luat pe sus de bărbați înarmați, imediat după ieșirea din închisoare

O figură-cheie a opoziției venezuelene, Juan Pablo Guanipa, a fost răpit duminică seară de agresori înarmați. FOTO: Getty Images

O figură-cheie a opoziției venezuelene, Juan Pablo Guanipa, a fost răpit duminică seară de mai mulți bărbați înarmați, la scurt timp după ce a fost eliberat din închisoare, potrivit familiei sale și mai multor aliați politici, scrie CNN.

Lider al partidului conservator Primero Justicia, Guanipa a fost unul dintre deținuții politici eliberați duminică, în cel mai recent demers al autorităților de la Caracas de a satisface cererile SUA, după ce Washingtonul l-a înlăturat pe liderul autoritar Nicolás Maduro.

Însă Guanipa, în vârstă de 61 de ani, a fost ulterior luat de pe stradă de un grup de bărbați în cartierul Los Chorros din Caracas, a declarat lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel, María Corina Machado, care nu se află în țară. „Bărbați puternic înarmați, îmbrăcați în civil, au sosit în patru vehicule și l-au luat cu forța”, a scris ea pe X.

Fiul lui Guanipa, Ramón, a spus într-un videoclip că tatăl său a fost „prins într-o ambuscadă” la un eveniment desfășurat târziu în noapte, „de aproximativ 10 agenți care nu putau fi identificați”. „Au îndreptat armele spre ei, erau puternic înarmați și l-au luat pe tatăl meu”, a spus el, cerând apoi dovezi că tatăl său este încă în viață.

Partidul lui Guanipa, Primero Justicia, a acuzat la rândul său regimul de la Caracas că s-ar afla în spatele răpirii. „Îi considerăm responsabili pe (președinta interimară) Delcy Rodríguez, pe (președintele Adunării Naționale) Jorge Rodríguez și pe (ministrul de Interne) Diosdado Cabello pentru orice vătămare adusă vieții lui Juan Pablo”, a transmis formațiunea într-un comunicat pe X.

După ce Maduro a fost capturat luna trecută de forțe speciale americane, fostul său adjunct, Rodríguez, a preluat conducerea cu acordul administrației Trump, cu condiția ca autoritățile de la Caracas să respecte un pachet amplu de cerințe ale SUA, de la acces la petrol până la eliberarea deținuților politici.

Guanipa fusese eliberat duminică seară, după opt luni de detenție. La scurt timp după ce a ieșit dintr-un centru de detenție din Caracas, Guanipa a încărcat un videoclip pe rețelele sociale, declarând: „Astăzi suntem eliberați. Avem multe de discutat despre prezentul și viitorul Venezuelei, întotdeauna cu adevărul în prim-plan.”

Guanipa a fost arestat în mai 2025, după ce ministrul de Interne Diosdado Cabello a susținut, fără a prezenta dovezi, că acesta ar fi fost implicat într-un presupus complot „terorist” împotriva alegerilor regionale și legislative. Guanipa a negat în repetate rânduri acuzația.

Machado salutase mai devreme, duminică, vestea eliberării sale. „Dragul meu Juan Pablo, număr minutele până când te pot îmbrățișa! Ești un erou și istoria va recunoaște întotdeauna asta”, a scris ea pe rețelele sociale.

Un alt aliat al lui Machado, avocatul Perkins Rocha, a fost de asemenea eliberat duminică, însă sub restricții stricte, potrivit soției sale, María Constanza.

Organizația pentru drepturile omului Foro Penal a spus că a confirmat eliberarea a cel puțin 30 de deținuți politici duminică, potrivit directorului grupului, Alfredo Romero. Printre cei eliberați se numără și Luis Somaza, membru al partidului Voluntad Popular, precum și Jesús Armas, activist și fost consilier local din opoziție.

Deși guvernul a anunțat eliberarea „unui număr semnificativ de persoane” la câteva zile după capturarea lui Maduro de către SUA, organizațiile pentru drepturile omului și familiile cred că ritmul eliberărilor a fost lent. Până acum, peste 380 de persoane au fost eliberate din închisoare, potrivit Foro Penal, în timp ce guvernul susține că a eliberat peste 800.