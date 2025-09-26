Răsturnare de situaţie: AUR Moldova îl sfidează pe George Simion şi refuză să se retragă din alegeri

Preşedintele AUR Moldova, Boris Volosatîi. Foto: Agerpres

Partidul AUR Moldova l-a contrazis vineri pe preşedintele AUR România, George Simion, spunând că nu se retrag din cursa electorală pentru Parlamentul Rep. Moldova. Într-o conferinţă de presă, partidul a subliniat că sunt "un partid independent, nu o filială a AUR România".

"Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a fost înregistrat în această competiție electorală. Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova, înregistrat legal la Chișinău, cu conducere proprie, avându-l președinte pe Boris Volosatîi, cu liste proprii de candidați și cu un program politic clar, centrat pe idealul Reîntregirii Neamului Românesc", precizează AUR din Moldova, în comunicatul său referitor la situația creată.

AUR din Republica Moldova precizează că este un partid independent, nu o filială a AUR România.

"Suntem un succesor de drept al Partidului Popular Românesc, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 31 decembrie 2013. Reprezentăm cetățenii Republicii Moldova și luptăm pentru viitorul lor, în fața problemelor reale cu care se confruntă: sărăcie, exod, lipsa locurilor de muncă, pensii și salarii mizere, nesiguranță", explică AUR din Republica Moldova.

AUR Moldova subliniază că speră că declarația AUR România "nu este un gest intenționat de a induce electoratul în eroare" și subliniază că este important să reafirme adevărul.



"Vrem să credem că această declarație nu este un gest intenționat de a induce electoratul în eroare, dar considerăm important să reafirmăm adevărul. AUR din Republica Moldova rămâne ferm în cursa electorală și va merge până la capăt. Noi suntem cei care reprezentăm astăzi, în mod legitim și responsabil, vocea unionistă în fața cetățenilor Republicii Moldova. Îi chemăm pe toți cetățenii Republicii Moldova ca pe 28 septembrie să vină la vot și să susțină AUR din Republica Moldova, cu poziția 14 în buletinul de vot – singura forță curată și unionistă care luptă pentru dreptatea oamenilor și pentru viitorul copiilor noștri", se arată în comunicatul formațiunii din Republica Moldova.

Boris Volosatîi a fost deputat în Parlamentul României pe listele AUR şi fost director al Liceului „Gheorghe Asachi” din Chişinău. În noiembrie 2022, Volosatîi a devenit noul preşedinte al AUR Moldova.