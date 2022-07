I s-a făcut rău pe scenă în fața a mii de spectatori! Momentele de groază prin care a trecut un celebru artist american

Artistul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost ulterior transportat la un spital local.

După incident, pe contul său de Facebook a apărut o precizare în care se spune că Santana "a uitat să mănânce și să bea apă."

"M-am deshidratat și am căzut inconștient", menționează textul.

Michael Vrionis, managerul lui Santana, a declarat că artistul în vârstă de 74 de ani se simte bine dar că spectacolul programat miercuri, 6 iulie, în Pennsylvania a fost amânat pentru o dată ulterioară, neprecizată.

Imagini care au ajuns pe rețelele sociale surprind momentul incidentului petrecut marți pe scena de la Clarkson's Pine Knob Music Theatre.

The moment music legend Carlos Santana collapsed from heat exhaustion on stage at a concert in Michigan. He has recovered per a statement made by his rep.#CarlosSantana #collapse #concert #Michigan #guitar #guitarist#music #heatexhaustionpic.twitter.com/gB5IxGPb2X