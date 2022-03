Rușii și-au bombardat propria rafinărie de petrol din Ucraina

Publicația ucraineană Kyiv Post scrie că o aeronavă rusească a deschis focul asupra rafinăriei de petrol din Lysychasnk. Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii Lugansk, Serhiy Haidai.

În urma bombardării rafinăriei Lysychasnk de către ocupanții ruși a izbucnit un incendiu.

Rafinăria din Lysychasnk este deținută de compania de stat rusă Rosneft.

Uzina este capabilă să proceseze 16 milioane de tone de petrol anual.

⚡️Russians attack oil refinery that they own.



A Russian aircraft has fired upon an oil refinery in Lysychasnk, Luhansk Oblast, which is owned by Russian oil company Rosneft. According to Luhasnk Oblast Governor Serhiy Haidai, firefighters are fighting a blaze at the site.