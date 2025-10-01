„Războiul fără vărsare de sânge” dintre Zelenski și Orban. Ungaria blochează presa ucraineană, Kievul vine cu interdicții militare

Viktor Orban și Volodimir Zelenski. sursa foto: Getty

Tensiunile diplomatice dintre Budapesta și Kiev ating un nou nivel. În ultimele zile, cele două capitale au adoptat măsuri ostile una împotriva celeilalte, vizând atât responsabili militari de rang înalt, cât și instituții media din Ucraina, Ungaria și chiar din alte state, inclusiv România și Republica Moldova, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Într-un nou episod al confruntării pe care presa internațională o numește „războiul fără vărsare de sânge” dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul ungar Viktor Orban, liderul de la Budapesta a anunțat, luni, blocarea accesului în Ungaria la 12 instituții media ucrainene pro-europene de prim rang. Printre acestea se numără publicații cu mare audiență, precum Ukrainska Pravda și rețeaua de televiziune TSN.

Decizia a venit ca răspuns la o interdicție anterioară a Ucrainei, care a blocat accesul la 14 publicații și website-uri ungare, dar și la platforme media din România, Republica Moldova sau Grecia.

Kievul a acuzat aceste site-uri că relatează despre război „prin prisma propagandei ruse”, critică Occidentul și politica sancțiunilor împotriva Rusiei și răspândesc „teorii ale conspirației” legate de finanțarea unor ONG-uri ucrainene de către miliardarul George Soros.

Printre sursele media interzise în Ucraina, la solicitarea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), se numără News Front (hu.news-front.su), Bal-Rad, Hirlistazo, Demokrata, Vdtablog, Origo, Szilaj Csikó și Pravda Magyarország.

Din România și Republica Moldova, lista neagră include Pravda România, Flux24, Sputnik Moldova-România, TopWar (ro.topwar.ru), Rezistenta.info și website-ul Partidului Comunist din Republica Moldova (pcrm.md).

Acest schimb de represalii în domeniul mass-media se adaugă la tensiunile deja existente dintre Budapesta și Kiev, legate în principal de refuzul lui Orban de a sprijini Ucraina în războiul cu Rusia și în procesul de aderare la UE, dar și de situația minorității maghiare din Transcarpatia.

Recent, conflictul a fost alimentat și de bombardarea de către Ucraina a conductei petroliere Drujba, prin care Ungaria primește petrol rusesc, precum și de acuzațiile lui Zelenski privind incursiuni ale unor drone ungare în spațiul aerian ucrainean.

La nivel militar, tensiunile s-au transformat într-o serie de interdicții de circulație. Săptămâna trecută, Ucraina a blocat accesul pe teritoriul său pentru trei responsabili militari ungari, ca reacție la decizia Budapestei din iulie de a interzice intrarea pentru doi colonei și un general ucrainean, implicați într-un proces de recrutare forțată în care, potrivit autorităților ungare, un etnic maghiar ar fi fost ucis în bătaie.

În august, Budapesta i-a interzis intrarea și lui Robert Brovdi, comandantul forțelor de drone ucrainene, acuzat că a coordonat atacurile asupra conductei Drujba. Brovdi este, ironic, originar din comunitatea maghiară din Ucraina.

Vinerea trecută, președintele Zelenski a declarat că drone ungare de recunoaștere au pătruns în spațiul aerian ucrainean, în zona de frontieră.

Premierul Orban a răspuns sec: „Probabil că au zburat câțiva metri în interiorul Ucrainei. Și ce?”, adăugând că „Ucraina nu este o țară suverană” și că, fără ajutorul Occidentului, aceasta ar intra „mâine” în colaps.

Această escaladare survine în timp ce Ungaria continuă să blocheze, prin veto, lansarea unei evaluări privind respectarea de către Ucraina a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv statul de drept, lupta anticorupție și protecția minorităților.

Dosarul este primul dintre cele șase pe care Comisia Europeană și statele membre trebuie să le analizeze înainte ca Ucraina să poată avansa în procesul de integrare.