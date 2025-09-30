Orban atacă Ucraina după ce dronele sale i-au invadat spațiul aerian: „Și ce dacă? Nu e țară suverană și independentă”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că nu contează dacă drone maghiare au zburat deasupra Ucrainei, deoarece el nu o consideră o ”țară independentă și suverană”, scrie Euronews.

Orban a minimizat posibilitatea ca drone maghiare să fi încălcat spațiul aerian al Ucrainei, într-un interviu difuzat luni. Chiar dacă o dronă ar fi intrat în Ucraina venind din Ungaria, a spus Orban, Kievul ar trebui să se ocupe de dronele care vin din est, din Rusia.

Vineri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut că o dronă de recunoaștere provenită din Ungaria a încălcat spațiul aerian ucrainean, survolând instalații industriale din regiunea Transcarpatia. Anterior, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a respins acuzațiile venite din partea Ucrainei, însă Orban nu a negat incidentul.

„Îmi cred miniștrii, dar să zicem că a zburat câțiva metri acolo, și ce dacă? Ucraina nu este o țară independentă. Ucraina nu este o țară suverană”, a declarat Orban.

În interviu, premierul a susținut că Ucraina nu este în pericol din partea vecinilor săi occidentali din NATO și ar trebui să se concentreze asupra dronelor rusești de pe frontul de est.

„Ucraina nu este în război cu Ungaria; este în război cu Rusia. Ar trebui să se preocupe de dronele de la granița estică, pentru că aici sunt state membre NATO. Teritoriul din spatele Ucrainei este sigur. Nimeni nu o va ataca de acolo. Nu cred că polonezii, slovacii, ungurii sau bulgarii vor să o atace. Este o farsă. Nu are niciun sens”, a adăugat Orbán.

Tensiuni ridicate între Ungaria și Ucraina

Anterior, miniștrii de externe ai celor două țări au schimbat replici acide pe tema incidentului. Șeful diplomației ungare, Péter Szijjártó, a negat că drona ar proveni din Ungaria și l-a acuzat pe liderul ucrainean că alimentează sentimente anti-maghiare.

„Volodimir Zelenski devine din ce în ce mai anti-maghiar, acum vede orori peste tot”, a declarat Szijjártó.

Omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, a răspuns publicând o hartă cu traiectoria dronei și acuzând oficialii ungari că sunt „orbi”.

„Pentru oficialii ungari orbi. [Aceasta este] traiectoria exactă a incursiunii dronei de ieri din Ungaria în spațiul aerian ucrainean. Forțele noastre armate au adunat toate dovezile necesare și încă așteptăm ca Ungaria să explice ce a făcut acest obiect în spațiul nostru aerian”, a scris Sybiha.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina se află la un minim istoric, după o serie de incidente diplomatice. Ucraina a bombardat conducta Druzhba pe teritoriul Rusiei, oprind efectiv livrările de petrol către Ungaria și Slovacia timp de mai multe zile.

De asemenea, Ungaria este principalul adversar al ambițiilor Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană, amenințând cu veto asupra deschiderii capitolelor de negociere. Viktor Orbán a declarat anterior că aderarea Ucrainei la UE ar fi un dezastru economic atât pentru Ungaria, cât și pentru Uniune.