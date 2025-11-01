Răzbunare în stil mafiot într-un sat din insula Creta: doi oameni au murit, 15 sunt răniți. „Am simțit că sunt în iad”

2 minute de citit Publicat la 17:54 01 Noi 2025 Modificat la 17:54 01 Noi 2025

Incidentul amintește de atacul sângeros din 1955, care a șocat Vorizia și întreaga țară. Atunci au murit șase persoane și 14 au fost răniți. Foto: Profimedia Images

Un bărbat și o femeie au murit și cel puțin 15 persoane sunt rănite, după ce mai multe persoane au deschis focul sâmbătă într-un sat din insula Creta. Poliția din Grecia spune că este vorba despre o răzbunare, după un conflict între două familii din satul Vorizia. Atacul armat vine la o zi după ce o explozie provocată de o bombă la un șantier din sat, potrivit presei din Grecia.

Astfel, publicația In the Newspaper relatează că atacul armat a avut loc în jurul orei 10:00 dimineața, când mai multe persoane au deschis focul în Vorizia.

Oficial, o femeie de 57 de ani și un bărbat de 39 de ani au murit în spital, după ce au fost împușcați. Alte 15 persoane sunt rănite, dintre care patru sunt în stare gravă. Printre victime sunt și copii. Aceștia au fost transportați la spital inclusiv cu utilaje agricole, deoarece ambulanțele nu au putut intra în sat din cauza împușcăturilor.

Împușcăturile nu s-au oprit până la ora 12:00, când forțele speciale al poliției din Grecia au descins în sat. Potrivit ekathimerini.com au fost trase mii de gloanțe, iar atacatorii au fost înarmați cu mitraliere Kalashnikov.

Vorizia este acum încercuit și anchetatorii îi caută pe suspecți. Potrivit informațiilor din presa locală, unii dintre aceștia sunt încă înarmați și se ascund în munții din zonă.

Șeful Poliției din Grecia, Dimitris Mallios, împreună cu directorul departamentului pentru combaterea crimei organizate și o unitate specială, au fost mobilizați în Creta.

Potrivit sursei citate, atacul armat este o răzbunare, după ce o familie din sat a cumpărat o locuință într-o zonă aflată în sfera de influență a altei familii. Inițial, familia înfuriată a plasat o bombă pe terenul casei aflate în construcție. La scurt timp după explozie, satul s-a transformat în câmp de luptă.

Martorii descriu clipe de teroare

Un bărbat a descris pentru KRITI TV clipele de teroare.

„Nu înțelegeam de unde vin gloanțele. Am simțit că sunt în iad. (...) Armele trebuie să fi fost mitraliere Kalașnikov și pistoale. Am văzut un bărbat mort. Pur și simplu m-am trezit prins în mijlocul împușcăturilor”, a spus el.

Victimele împușcăturilor au fost transportate la spitale diferite în funcție de familia din care provin, pentru a preveni alte incidente violente. La Spitalul Venizelio din Heraklion, un oraș din Creta, unde a fost dus trupul unui decedat, mama victimei a leșinat, iar rudele au atacat verbal polițiștii, cărora le reproșează că au intervenit prea târziu. „De ce ați mai venit acum? De două zile vă sunăm și nu ați venit”, le-a spus o femeie.

Incidentul amintește de atacul sângeros din 1955, care a șocat Vorizia și întreaga țară. Atunci au murit șase persoane și 14 au fost răniți. Conflicte în stil mafiot, deși rare, au loc uneori în zonele rurale din Creta, unde există rivalități de zeci de ani între familii, care uneori escaladează până la violență extremă.