Razie în Germania la un "focar de criminalitate" pe care l-au denumit "Micul Bucureşti". Acuze de fraude cu ajutoare sociale

Poliţia din Germania a descins, vineri, la mai multe adrese din ţară, în cadrul unei anchete în care mai multe persoane sunt bănuite de fraude cu ajutoare sociale. Sursă foto: Getty Images

Poliţia din Germania a descins, vineri, la mai multe adrese din ţară, în cadrul unei anchete în care mai multe persoane sunt bănuite de fraude cu ajutoare sociale. Au fost verificate peste 150 de case, în care locuiesc în principal persoane din sud-estul Europei. Doar în Hagen trăiesc peste 7.000 de imigranți din România și Bulgaria, conform Bild.de.

Suspecţii sunt acuzaţi de închirierea intenționată a unor locuințe aflate în stare avansată de degradare pentru ca persoanele să poată intra în sistemul social german şi să beneficieze de ajutoare sociale. 200 de ofițeri au percheziționat proprietăți dărăpănate: raiduri pentru fraudă la asistența socială au fost, așadar, în Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen, Velbert, Wuppertal și Krefeld.

Cum funcţiona schema

Toate proprietățile cu probleme inspectate în Renania de Nord-Westfalia erau pline de gunoaie. În multe clădiri, lifturile erau defecte, iar cablurile și cutiile electrice erau expuse, precum și balcoane fără balustrade pe care stăteau oamenii.

„Oricine găzduiește oameni în proprietăți cu probleme din lăcomie de profit trebuie să se aștepte la consecințe. Locuința este un drept al omului - nu o afacere pentru infractori.

Indiferent cât de proastă este proprietatea, aceasta poate fi întotdeauna închiriată imigranților săraci din Europa de Sud-Est. Structuri organizate se află adesea în spatele acestui lucru", a afirmat ministrul construcțiilor din Renania de Nord-Westfalia, Ina Scharrenbach.

Dennis Rehbein, candidat la primăria orașului Hagen, a explicat recent în cadrul emisiunii „Markus Lanz” de pe ZDF ce este în neregulă în Renania de Nord-Westfalia și că mulți dintre cei 190.000 de locuitori ai orașului percep orașul ca fiind „un loc al fricii”.

Zona gării este un focar de criminalitate și a fost supranumită de atunci „Micul București”. Numai în Hagen, peste 7.000 de imigranți din România și Bulgaria locuiesc în proprietăți dărăpănate.