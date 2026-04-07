Casa Alba neagă că SUA vor folosi arme nucleare în Iran, după ce JD Vance a spus că ar putea lovi cu arme "nefolosite până acum"

2 minute de citit Publicat la 19:23 07 Apr 2026 Modificat la 19:39 07 Apr 2026

JD Vance a avertizat marți, la Budapesta, că SUA au la dispoziție arme pe care nu le-au folosit în Iran, dar pe care ar putea decide să le folosească, în cazul în care regimul de la Teheran nu-și schimbă "comportamentul". Foto: Getty Images

Un pasaj din discursul rostit marți de vicepreședintele, SUA, JD Vance la Budapesta a fost interpretat ca un posibil avertisment că președintele Donald Trump ar putea decide să folosească arme nucleare împotriva Iranului.

"Suntem încrezători că vom primi un răspuns, fie el pozitiv sau negativ, de la iranieni până în seara aceasta, la ora 20:00 (ora Washingtonului, miercuri, ora 3 dimineața în România, n.r.)

Sper că vor da răspunsul corect, pentru că ceea ce ne dorim cu adevărat este o lume în care petrolul și gazele circulă liber, în care oamenii își pot permite să-și încălzească locuințele, în care oamenii își pot permite să se deplaseze la serviciu (cu mașina).

Acest lucru nu se va întâmpla dacă iranienii rămân implicați în acte de terorism.

Așadar, ei trebuie să știe că avem în arsenalul nostru instrumente pe care, până acum, nu am decis să le folosim.

Statele Unite pot decide să le folosească și vor decide să le folosească dacă iranienii nu își schimbă comportamentul", a spus Vance.

Pornind de la acest pasaj, contul X The Headquarters, apropiat de fosta vicepreședintă democrată Kamala Harris a scris că "Vance intensifică amenințarea lui Donald Trump, care a spus că 'o întreagă civilizație va muri astă seară' și insinuează că Trump ar putea folosi arme nucleare".

JD Vance doubles down on Trump’s new post threatening “a whole civilization will die tonight” and implies Trump might use nuclear weapons pic.twitter.com/GbxU602u6n — Headquarters (@HQNewsNow) April 7, 2026

Reacția Casei Albe a venit prompt pe contul Rapid Response 47.

"Nimic din de a spus JD Vance nu insinuează asta, bufoni absoluți ce sunteți", este mesajul postat de Casa Albă.

Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

Voci din politica americană vorbesc de riscul utilizării armelor nucleare în Iran

Speculațiile privind o eventuală utilizare, de către SUA, a armelor nucleare în Iran s-au amplificat în ultima perioadă, notează Newsweek.

Fostul prezentator Fox News Tucker Carlson a vorbit luni despre riscul unui război nuclear, spunând publicului său în cadrul podcastului "The Tucker Carlson Show" că administrația Trump a ajuns la capătul mijloacelor sale convenționale.

"Dacă ajungi la capătul puterii convenționale, ce înseamnă asta? Că mai ai la dispoziție puterea neconvențională. Ce desemnează acest eufemism? Armele nucleare. Consecințele abia dacă pot fi explicate. Ele nu sunt cunoscute pe deplin, deoarece armele nucleare moderne nu au fost niciodată folosite", a spus el.

Mike Lawler, membru republican al Camerei Reprezentanților, a comentat astfel mesajul lui Trump, referitor la distrugerea unei întregi civilizații.

"Nu susțin distrugerea unei întregi civilizații, însă susțin cu siguranță sfârșitul acestui regim terorist care durează de 47 de ani. Susțin ceea ce a făcut administrația (Trump) în ultimele cinci săptămâni pentru a-i decima capacitățile."

Congresmanul a adăugat că Iranul a avut oportunitatea de a pune capăt programului său nuclear, dar nu a folosit-o, iar Trump nu a avut de ales decât să intensifice acțiunile împotriva regimului iranian.

Alte reacții au fost mult mai virulente.

Anthony Scaramucci, director de comunicare al Casei Albe în 2017, în timpul primei administrații Trump, a interpretat amenințarea cu "moartea unei întregi civilizații" drept o recunoaștere a intenției președintelui SUA de a folosi arme nucleare în Iran.

"Treziți-vă: Trump cere o lovitură nucleară. Căutați să-l schimbați imediat din funcție", a scris Scaramucci pe X.