Reacţia lui Dmitri Medvedev după ce Elon Musk a spus că Uniunea Europeană „ar trebui desfiinţată”

1 minut de citit Publicat la 15:25 07 Dec 2025 Modificat la 15:25 07 Dec 2025

Medvedev i-a răspuns lui Musk la postare, pe Twitter. Foto: Getty Images

Fostul locţiitor al lui Putin la Kremlin, Dmitri Medvedev, i-a răspuns scurt miliardarului Elon Musk la postarea în care a spus că Uniunea Europeană ar trebui desfiinţată cu mesajul „Exact”.

Medvedev, unul dintre cei mai înfocaţi propagandişti ai Kremlinului, lansează deseori atacuri la adresa Europei şi Occidentului şi i-a mai răspuns, în trecut, lui Elon Musk la astfel de postări.

În decembrie 2022, Medvedev „prezicea” că Regatul Unit se va realătura Uniunii Europene „care se va prăbuşi”, iar Franţa şi Germania „vor fi în război din nou”. Medvedev a „prezis”, atunci, şi că Elon Musk va deveni preşedintele SUA după „un nou război civil american”.

La declaraţia lui Musk a recţionat şi ministrul polonez de externe, care i-a transmis lui Elon Musk să „se ducă pe Marte”.

Comisia Europeană a amendat Twitter pentru că a încălcat Legea Serviciilor Digitale

Elon Musk s-a supărat după ce Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro rețelei sociale X, fostă Twitter, pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcările nominalizate de Comisie se numără conceperea înșelătoare a „semnului de verificare albastru” (marcajul prin care Twitter semnalează statutul de cont verificat, n.red.), lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Potrivit UE, utilizarea de către Twitter a „marcajului albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii.

Oficialii europeni au precizat că, pe Twitter, oricine poate plăti pentru a obține statutul „verificat”, fără ca platforma să verifice în mod real cine se află în spatele contului.

Această practică expune utilizatorii la înșelătorii, inclusiv la fraude cu identitatea, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenționați, transmite Comisia Europeană.