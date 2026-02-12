Reacția lui Mark Rutte la amenințările ambasadorului Rusiei în Republica Moldova. ”Să nu fim naivi în privința rușilor”

Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a lansat recent amenințări directe la adresa Republicii Moldova. Foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre importanța sprijinului oferit de România, în contextul unor noi amenințări lansate de oficialii ruși la adresa Republicii Molodova.

Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a lansat recent amenințări directe la adresa Republicii Moldova, sugerând că ar putea avea aceeași soartă cu Ucraina. Întrebat despre aceste amenințări, Mark Rutte a indicat, joi, într-o conferință de presă, importanța cooperării Republicii Moldova cu România și NATO:

“Am cel mai profund respect pentru Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova. Este o prietenă bună, ne cunoaştem de mulţi ani. Ultima oară am discutat la Copenhaga, la summit-ul Comunităţii Politice Europene. Este un lider remarcabil. Din nou, am cel mai profund respect pentru abilităţile ei de lider.

Ştiu că Moldova se află, desigur, într-o poziţie dificilă, însă ea este conştientă de asta, iar noi lucrăm activ. Moldova cooperează intens cu Uniunea Europeană, avem contactele noastre, între NATO şi Moldova, ajutând la (n.r. combaterea ameninţărilor) hibride şi a altor situaţii din interiorul Moldovei.

Desigur, există şi o cooperare bilaterală solidă cu România, între Bucureşti şi Chişinău, şi consider că şi acest lucru este foarte relevant. Să nu fim naivi în privinţa Rusiei, ea (n.r. Maia Sandu) nu este, nici voi şi nici eu. Nu ar trebui să fim deloc naivi în privinţa ruşilor”.

Ce a spus ambasadorul rus la Chișinău

În interviul acordat pentru Sputnik Moldova, un canal interzis în Republica Moldova, Ozerov a acuzat autoritățile de la Chișinău de lipsă de moralitate si că nu respectă drepturile cetățenilor ruși.

Deși a dat asigurări că Rusia nu vrea să atace Republica Moldova, el a reamintit o declarație a lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, potrivit căruia Rusia nu vrea ca Republica Moldova să ajungă la fel ca Ucraina. El a menționat că Moscova nu își va retrage militarii din stânga Nistrului.

„Așa cum spunea și ministrul nostru, diplomația rusă constă în faptul că… noi suntem oameni civilizați. Nu răspundem cu obrăznicie la obrăznicie.

Este vorba despre educație și comportament civilizat. Dar asta nu înseamnă că noi nu vom răspunde deloc, e o mare confuzie. Exact așa, apropo, au crezut ucrainenii cândva.

Vă amintiți că Poroșenko, prin 2015, când venise la putere, el spunea: copiii noștri vor învăța în căldură, iar în Donbas vor sta în subsoluri. Dar ceea ce se întâmplă acum, cred eu, vorbește despre faptul că Rusia poate răspunde, dar nu vrea să facă asta.”, a spus Oneros.

De asemenea, Dimitri Peskov a amenințat în trecut Republica Moldova că ar putea avea aceeași soartă cu a Ucrainei. „Moldova face o greșeală gravă. Această greșeală a mai fost făcută de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”, a declarat Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin.