Reacția lui Zelenski în cazul Gheraskevici de la JO 2026: „Suntem mândri de Vladislav. Curajul valorează mai mult decât orice medalie”

Vladislav Gheraskevici a participat luni la antrenament purtând o cască gri cu imaginile serigrafiate ale mai multor compatrioţi ai săi care au murit în război FOTO: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat joi în scandalul Comitetul Olimpic Internațional și sportivul ucrainean de skeleton, Vladislav Gheraskevici, care a fost descalificat de la JO 2026, pentru că nu a vrut să renunțe la casca cu imagini ale sportivilor uciși în război. „Rusia este cea care încalcă în mod constant principiile olimpice, folosind perioada Jocurilor Olimpice pentru a purta război”, a scris Zelenski pe X.

„Sportul nu ar trebui să însemne amnezie, iar mișcarea olimpică ar trebui să contribuie la oprirea războaielor, nu să facă jocul agresorilor. Din păcate, decizia Comitetului Olimpic Internațional de a-l descalifica pe sportivul ucrainean de skeleton Vladislav Gheraskevici spune altceva. Cu siguranță, nu este vorba despre principiile olimpismului, care se bazează pe corectitudine și susținerea păcii.

Îi mulțumesc sportivului nostru pentru poziția sa clară. Casca sa, pe care sunt imprimate portretele sportivilor ucraineni căzuți la datorie, simbolizează onoarea și amintirea. Este o amintire pentru întreaga lume a ceea ce înseamnă agresiunea rusă și a prețului luptei pentru independență. Și în acest sens, nu a fost încălcată nicio regulă”, a scris Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că „Rusia este cea care încalcă în mod constant principiile olimpice, folosind perioada Jocurilor Olimpice pentru a purta război”.

„Rusia este cea care încalcă în mod constant principiile olimpice, folosind perioada Jocurilor Olimpice pentru a purta război. În 2008, a fost războiul împotriva Georgiei; în 2014 – ocuparea Crimeii; în 2022 – invazia pe scară largă a Ucrainei. Și acum, în 2026, în ciuda apelurilor repetate la încetarea focului în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, Rusia arată o totală indiferență, intensificând atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii noastre energetice și asupra poporului nostru.

660 de sportivi și antrenori ucraineni au fost uciși de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă. Sute de sportivi ai noștri nu vor mai putea participa niciodată la Jocurile Olimpice sau la alte competiții internaționale. Și totuși, 13 ruși se află în prezent în Italia, participând la Jocurile Olimpice. Ei concurează sub steaguri „neutre” la Jocuri, în timp ce în viața reală susțin public agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și ocuparea teritoriilor noastre. Ei sunt cei care merită descalificarea.

Suntem mândri de Vladislav și de ceea ce a făcut. Curajul valorează mai mult decât orice medalie”, a mai scris Zelenski.

Ucraineanul Vladislav Gheraskevici, care dorea să poarte o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi în conflictul cu Rusia, a fost descalificat şi nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina, a anunţat comitetul său olimpic.

„CIO a propus marţi ca Vladislav Gheraskevici să poarte o banderolă neagră în locul căştii respective, întrucât o asemenea cască ar „contraveni” articolului 50 din Carta olimpică, care îndeamnă la evitarea „oricăror tipuri de interferenţe, politice sau religioase, pentru ca toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor”, spunea purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.