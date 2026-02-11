JO 2026: Ucraineanul Gheraskevici vrea să poarte casca cu imagini ale sportivilor ucişi în război la cursa de skeleton, deși e interzis

CIO a declarat că această cască încalcă regulile stabilite în Carta Olimpică. Foto: Profimedia Images

Ucraineanul Vladislav Gheraskevici a anunțat că va purta la competiția de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă casca de protecţie cu imagini ale sportivilor ucişi în conflictul cu Rusia. Portdrapelul Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina va sfida astfel interdicția impusă de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), relatează BBC Sport.

CIO a precizat că această cască încalcă regulile stabilite în Carta Olimpică, însă Gheraskevici va avea voie să poarte o banderolă neagră în memoria celor care și-au pierdut viața.

Gheraskevici, care a purtat casca în timpul unei sesiuni de antrenament la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina, a spus că „nu este de acord” cu decizia CIO.

„Cred cu adevărat că nu am încălcat nicio regulă. Regula 50, propaganda politică, propaganda discriminatorie, propaganda rasială — cu siguranță nu este vorba despre această cască. Planul este următorul: am folosit-o la toate antrenamentele. Am folosit-o pe 8 februarie. Am folosit-o ieri. Am folosit-o azi. O voi folosi mâine și o voi folosi în ziua cursei”, a spus sportivul de 26 de ani.

Gheraskevici a declarat pentru Reuters că multe dintre persoanele de pe „casca comemorativă” erau sportivi, inclusiv halterofila adolescentă Alina Peregudova, boxerul Pavlo Ishchenko și jucătorul de hochei pe gheață Oleksiy Loginov, iar unii dintre ei îi erau prieteni.

Regula 50.2 din Carta Olimpică prevede că „niciun fel de demonstrație sau propagandă politică, religioasă sau rasială nu este permisă în niciun loc olimpic, arenă sau alt spațiu”.

„Am abordat această problemă încă de la început, CIO înțelege pe deplin dorința sportivilor de a-i comemora pe cei care și-au pierdut viața în acest conflict și în alte conflicte din lume.

Trebuie să ne concentrăm pe performanța sportivă și pe sport, iar este esențial să existe drepturi egale pentru toți sportivii și să menținem competiția liberă de orice interferență.

Ceea ce am spus este că această cască contravine regulilor menționate mai sus. Totuși, îi vom permite să poarte o banderolă neagră în timpul competiției. S-a exprimat pe rețelele sociale, dar considerăm că acesta este un compromis bun”, a declarat purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams.

Gheraskevici a spus anterior că va respecta regulile olimpice, continuând totodată să atragă atenția asupra războiului din Ucraina în timpul Jocurilor.

„Avem peste 90 de țări care concurează aici, mii de sportivi. Există o gamă largă de lucruri pe care oamenii vor să le comemoreze. Ne dorim ca Jocurile Olimpice să fie un spațiu sigur pentru competiție, departe de aceste lucruri, dar vrem să aibă totuși spațiu să se exprime. Poate purta o banderolă fără text. Oricât de mult am fi de acord cu o formă de exprimare, trebuie să menținem un echilibru fin”, a adăugat Adams.

Adams a spus că sportivii vor încerca mereu să „împingă regulile la limită”, iar CIO va analiza fiecare caz individual.

„Regula noastră este că trebuie să protejăm terenul de joc. Este dificil și vor exista oameni care vor încerca să profite de sistem, de aceea trebuie să interzicem sloganurile. Unde există motive întemeiate, banderolele negre vor fi permise și pentru alți sportivi”, a spus Adams.

El a spus că Toshio Tsurunaga, reprezentantul CIO responsabil de comunicarea dintre sportivi, comitetele olimpice naționale și CIO, a mers în satul olimpic pentru a-l informa.

„CIO a interzis folosirea căștii mele la antrenamentele oficiale și la competiții”, a spus Gheraskevici, care a fost purtătorul de drapel al Ucrainei la ceremonia de deschidere de vineri, într-o postare pe Instagram, luni.

„O decizie care pur și simplu îmi frânge inima. Sentimentul că CIO îi trădează pe acei sportivi care au făcut parte din mișcarea olimpică, nepermițându-le să fie onorați pe arena sportivă unde acești sportivi nu vor mai putea păși niciodată.

În ciuda precedentelor din vremuri recente și din trecut când CIO a permis astfel de omagii, de data aceasta au decis să stabilească reguli speciale doar pentru Ucraina.”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit lui Gheraskevici „pentru că reamintește lumii prețul luptei noastre”, într-o postare pe X.

His helmet bears portraits of our athletes who were killed by Russia. Figure skater Dmytro Sharpar, who was killed in combat near Bakhmut; Yevhen Malyshev, a 19-year-old biathlete killed by the occupiers near Kharkiv; and other Ukrainian athletes whose lives were taken by… https://t.co/IL2tFB786l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2026

Gheraskevici, primul sportiv ucrainean de skeleton, a ridicat un semn „No War in Ukraine” la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, cu câteva zile înainte de invazia Rusiei.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, sportivii din Rusia și Belarus au fost în mare parte interziși din sportul internațional, însă de atunci a existat o revenire treptată la competiții, deși nu sub steagurile naționale. CIO a autorizat 13 sportivi din Rusia și șapte din Belarus să concureze ca Sportivi Neutri Individuali (AIN) la Milano-Cortina.